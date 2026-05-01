ギタリスト山本恭司（70）が30日、インスタグラムを更新。5時間におよぶライブの打ち上げの模様を報告した。

「今夜はようやく1月のVOW WOWライブatガーデンシアターのライブ打ち上げ」と報告。「みんなのスケジュールとか、WOWOWの全曲放映の編集のこともあったので今日になったんだけど」とし、「シャンパンで乾杯、そしてニイミに献杯した後、5時間たっぷりと歌いまくり、語りまくり」とした。

「GS大会から始まり、厚見家の『清志郎』、元基の『あしたのジョー』シリーズも素晴らしかったな〜」と続け、「僕は『銀河のロマンス』に初挑戦」とカラオケの模様をつづった。「カラオケ打ち上げ、来年も再来年もずっと続けていきたいね」とすると、「そのためにも僕らも、皆さんも健康でいなきゃ！！ 頑張ろうね」と呼びかけた。

また、別の投稿ではVOWWOWのボーカリスト人見元気（68）が歌う動画も公開。「最後の30分は元基の本気モードが炸裂（さくれつ）！！ いやぁ強力でした」とした。

その圧倒的歌唱力に「すごすぎてバケモノ！」「やばい声量だ」「これはもはやカラオケではなく、有料ライブです」などのコメントが寄せられている。