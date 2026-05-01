北上支局長 河村武志

ＪＲ北上駅から７、８分歩くと、瀟（しょう）洒（しゃ）な外観の「風土」が見えてくる。

地元の名士に長く愛されてきただけあり、店内は柔らかな照明に彩られて魅力的な雰囲気だ。

肥沃な大地のエキスいただく

人気の「北上コロッケ定食」（１３００円）を注文。北上コロッケは「北上に名物料理を」と地元の調理師会青年部が約２０年前に考案したものだ。地元産の二子さといもを使った粘り気が特徴で、現在は北上市内の約１０店で食べられる。

北上コロッケ定食には、ご飯、みそ汁、お新香、小鉢も付く。トマトソースのかかったコロッケを頬張ると、里芋の甘みが口の中に広がった。コロッケの具にはアスパラガスやひき肉などが入っている。それらを里芋が優しく包み込む。

これほどまろやかに仕上がるのはなぜだろう？ 店に半世紀以上立つ店主の小田島国郎さん（７４）が「ホワイトソースを入れていますからね」と教えてくれた。納得。北上盆地の肥（ひ）沃（よく）な土地に育まれた里芋が、洋風のホワイトソースと手を結ぶ。大地のエキスをいただいている感じだ。

こちらもオススメ…「キリタンポ味噌焼き」

１１月から３月まで冬季限定で提供される「キリタンポ味噌（みそ）焼き」（１本３００円）も人気。みそとバターでシンプルに味付けされており、一気に食べられる。

人気漫画「呪術廻戦（かいせん）」の作者・芥（あくた）見下々（みげげ）さんは幼少期に家族と「風土」を訪れ、店内にある漫画を読みふけったという。

「呪術」の作品中でもおすすめの店として紹介されており、最近は「聖地巡礼」で訪れる若い客が目立つ。多くが北上コロッケ定食を頼むのだが、小田島さんが気がかりなのは写真撮影に夢中でなかなか食べ始めないこと。「冷めたらおいしくないからね。早く食べてって思っちゃうよ」。お客さんの喜ぶ顔を励みに、おいしいコロッケを作り続けるつもりだ。

※税込み。記事中の値段などは紙面掲載時のものです。

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国内外の総支局長が、日頃通っている店のおすすめメニューなど、地域の自慢の味を紹介します。

風土

岩手県北上市青柳町２の７の１

午前１１時半〜午後１時半、午後６時〜１０時（土曜と祝日は夜営業のみ）。日曜定休。