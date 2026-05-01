5月1日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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昼頃までは急な雷雨に注意

今朝は思ったよりも早く晴れてきました。ただ、午前中はまだ少し不安定な天気で、局地的な雷雨には注意が必要です。昨日雨を降らせた低気圧は東の方に離れていますが、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込んできたことで、大気の状況が不安定となっています。急に雨雲が発生することがありますので、昼頃までは局地的な雷雨に注意をしてください。今日は上空に寒気が入ってきていることと、風が強いため、日差しがあってもそこまで気温が高くならず、最高気温は熊本市や天草市牛深で22℃、人吉市で21℃、阿蘇市乙姫で16℃の予想です。

ゴールデンウィーク 明日あさっての天気は？

明日2日（土）はすっきりと晴れて、安定した天気となりそうです。3日（日）は曇りのち雨の予想で、午後に雨が降り、夕方から夜は降り方が強まってきそうです。4日（月）も午前中は雨が残りそうですが、午後にはやんでくる見込みです。5日（火）の「こどもの日」と6日（水）は晴れる見込みで、連休の最後はお出かけに良さそうです。

明子のささやき

明日5月2日は「八十八夜」です。立春から数えて88日目にあたり、気象的には「八十八夜の別れ霜」という言葉があり、そろそろ霜が降りるのが終わる頃とされています。ただ、来週の火曜や水曜は阿蘇地方などで最低気温が5℃くらいまで下がりそうなので、別れ霜とはならないで遅霜となる可能性もあります。農作物の管理などには十分気をつけてください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。