ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR内房線 上総湊−保田の間の上下線で運転見合わせ 大雨の… JR内房線 上総湊−保田の間の上下線で運転見合わせ 大雨のため JR内房線 上総湊−保田の間の上下線で運転見合わせ 大雨のため 2026年5月1日 9時53分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東日本によりますと、千葉県を走る内房線は大雨のため、上総湊と保田の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていませんが、雨が弱まりしだい、運転を再開する予定です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 55歳母親を暴行死させた37歳男は“ヤングケアラー”だった 10歳から家事に追われた男と母親の「狂気の関係」 “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「コバエが、料理に一瞬だけ止まってしまった！」その料理、衛生的に大丈夫？専門家に聞いた 関連情報（BiZ PAGE＋） フローリング, 介護タクシー, リペア工事, 訪問介護, マンション, 住宅, リハビリ, 沖縄, 商店街, グループウェア