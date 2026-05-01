日本橋でARアプリ活用の体験型ミステリーイベント--東野圭吾『加賀恭一郎シリーズ』とコラボ
三井不動産とディー・エヌ・エーは、4月27日から日本橋室町エリアにて、AR(拡張現実)アプリ「アルプラ」を用いた体験型ミステリーイベント「日本橋を巡る体験ミステリー 誓いの灯火」を開始した。期間は2027年3月30日まで。
日本橋を巡る体験ミステリー 誓いの灯火
同イベントは、DeNAが開発した位置情報とARが融合した回遊型リアル体験アプリ「アルプラ」内の期間限定イベントとして開催する。位置情報とAR技術を融合させ、現実の街並みとデジタルの物語が交差する没入感のある街歩き体験を提供する。
「日本橋を巡る体験ミステリー 誓いの灯火」の遊び方
ストーリーは東野圭吾氏の人気作「加賀恭一郎シリーズ」とコラボレーションしており、アプリオリジナルの物語に同作の登場人物である刑事・加賀恭一郎も登場する。参加者は日本橋の名所を巡って謎を解き、真相に迫る推理を楽しむことができる。なお、イベント参加には、スマートフォンにARアプリ「アルプラ」のインストールが必要。
開催期間は約1年間で、参加者は自身のペースで日本橋の探訪とミステリーを体験できる。
日本橋を巡る体験ミステリー 誓いの灯火
同イベントは、DeNAが開発した位置情報とARが融合した回遊型リアル体験アプリ「アルプラ」内の期間限定イベントとして開催する。位置情報とAR技術を融合させ、現実の街並みとデジタルの物語が交差する没入感のある街歩き体験を提供する。
ストーリーは東野圭吾氏の人気作「加賀恭一郎シリーズ」とコラボレーションしており、アプリオリジナルの物語に同作の登場人物である刑事・加賀恭一郎も登場する。参加者は日本橋の名所を巡って謎を解き、真相に迫る推理を楽しむことができる。なお、イベント参加には、スマートフォンにARアプリ「アルプラ」のインストールが必要。
開催期間は約1年間で、参加者は自身のペースで日本橋の探訪とミステリーを体験できる。