【しし座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「しし座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：月（The Moon）／正位置】
「月」の正位置は、物事が明るみになることを意味します。
今月は、難しいと思っていたことの解決策が見つかる兆しがあります。
ただし、独りで取り組むのではなく、誰かと協力することでよりうまく進められるでしょう。
【ラッキーカラー：ブルー】
青は冷静さや信頼を高めます。周囲と協力しながら、物事を落ち着いて見極めるサポートになるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
【今月のカード：月（The Moon）／正位置】
「月」の正位置は、物事が明るみになることを意味します。
今月は、難しいと思っていたことの解決策が見つかる兆しがあります。
ただし、独りで取り組むのではなく、誰かと協力することでよりうまく進められるでしょう。
青は冷静さや信頼を高めます。周囲と協力しながら、物事を落ち着いて見極めるサポートになるでしょう。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)