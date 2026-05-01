【おうし座】2026年5月の運勢！ 占い師・夜風の「タロット占い」
占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年5月の運勢を占います。
【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／逆位置】
「女教皇」の逆位置は、愛情が高まることを示します。
今月は、気になる推しができるなど、趣味を楽しめる兆しがあります。
ただし、ハマりすぎてお金や時間を使いすぎないように注意。無理のない範囲で応援しましょう。
【ラッキーカラー：ホワイト】
白は心を整え、バランスよく趣味を楽しむためのサポートになってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／逆位置】
「女教皇」の逆位置は、愛情が高まることを示します。
今月は、気になる推しができるなど、趣味を楽しめる兆しがあります。
ただし、ハマりすぎてお金や時間を使いすぎないように注意。無理のない範囲で応援しましょう。
白は心を整え、バランスよく趣味を楽しむためのサポートになってくれます。
【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)