2026年5月のタロット占い。自らの人生経験を踏まえた的確な助言が「心に深く刺さる」と話題の占い師・夜風が、22枚のタロットカードを使って「おうし座」の今月の運勢を占います。

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占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「おうし座」の2026年5月の運勢を占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


【今月のカード：女教皇（The High Priestess）／逆位置】
「女教皇」の逆位置は、愛情が高まることを示します。

今月は、気になる推しができるなど、趣味を楽しめる兆しがあります。

ただし、ハマりすぎてお金や時間を使いすぎないように注意。無理のない範囲で応援しましょう。

【ラッキーカラー：ホワイト】
白は心を整え、バランスよく趣味を楽しむためのサポートになってくれます。

【この記事の筆者：夜風】
占い師。タロットやオラクルカードなどを使って鑑定や執筆を行っている。会社員やフリーランスなど自らの人生経験を踏まえた占いはより深い共感を呼び、的確な助言をもらえると好評。「自分はどこに向かえばいいのか」と迷える人たちをよりよい方向へ導く。
(文:夜風)