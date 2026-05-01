お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が4月30日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）について言及した。

矢作は「今週は日村さんのニュースが衝撃ですよね。バナナマンとおぎやはぎといったら、カルテットといってもいいぐらい一緒にずっとやってきたんで。相方がちょっと具合が悪くなっちゃったみたいな感覚ですけどね」と切り出した。

続けて「日村さん、結構ラジオ聴いてるんだよ、知ってる？ メガネびいき」と投げかけると、小木は「全然知らなかった」と返答。

矢作が「休養中だからね。でも、聴いてたら駄目なのか、こんな時間に」と言うと、小木は「どうだろうね。ゆっくりしてるんじゃないの？」と語った。

矢作は「でも分からないよ？ ゆっくりしてるっていうことは、本当に休養してるわけじゃん。意外と昼寝すぎて、夜起きてるパターンあるからね。多分疲れちゃったんだろ？」と投げかけた。

おぎやはぎとバナマナマンは20年以上の親交があり、テレビ東京系「ゴッドタン」などで共演している。おぎやはぎの2人は、年下のバナナマンに対し、自分たちの芸歴が下という理由で「さん」付けで接している。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」などと発表した。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。