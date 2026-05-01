お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が4月30日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方矢作兼（54）とともに生出演。体調不良による休養を発表したバナナマン日村勇紀（53）の妻、神田愛花（45）の言葉を明かした。

矢作は「今週は日村さんのニュースが衝撃ですよね。バナナマンとおぎやはぎといったら、カルテットといってもいいぐらい一緒にずっとやってきたんで。相方がちょっと具合が悪くなっちゃったみたいな感覚ですけどね」と切り出した。

小木は「奥様からね、神田（愛花）さんと一緒の仕事でお会いしまして。全然心配する必要はありませんって言ってました。よかったよかった。ゆっくりしてほしい」と語った。矢作も「ゆっくりして。ゆっくりやっちゃってくださいよ、満喫してくださいよ」と慮った。

おぎやはぎとバナマナマンは20年以上の親交があり、テレビ東京系「ゴッドタン」などで共演している。おぎやはぎの2人は、年下のバナナマンに対し、自分たちの芸歴が下という理由で「さん」付けで接している。

日村の所属事務所は4月28日「今年に入ってから体調を崩すことが多く、医療機関を受診した結果、医師より休養が必要との判断に至りました」「心身の回復を第一に、コンディションを整えながら、落ち着いて過ごしてまいります」などと発表した。

日村はコンビで8本、個人でも3本のテレビ番組レギュラーを務めている。