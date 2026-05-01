ららぽーと沼津が開業以来初のリニューアル。GWはイベントやおトクなキャンペーン開催
三井ショッピングパーク ららぽーと沼津は、2026年中に約20店舗を刷新する初のリニューアルを行う。静岡県初出店となる「OSHMAN'S」や「ANKER store」をはじめ、GWまでに10店舗が順次オープンする。
ららぽーと沼津 リニューアル
4月25日〜5月10日は、「レゴサッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ」を開催。5月2日〜6日には、ミニトロフィーやオリジナルユニフォーム作りを無料で体験できる。
レゴサッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ
5月9日・10日には、静岡の人気番組「まるごと」のショップ「まるごとPRESENTS ポップアップストア」を開催する。5月10日には久保ひとみ氏によるトークショーと1日店長企画も実施する。
まるごとPRESENTS ポップアップストア
4月29日〜5月10日には、「GW大抽選会」を開催。3,000円以上の購入と三井ショッピングパークポイントメンバーズページ会員情報画面の提示で、JTBギフト券などの豪華景品が当たるチャンスがある。また、5月6日まで、PayPay決済で最大5%のポイントが戻るクーポンや、新規会員登録でのポイントプレゼントも実施する。
ららぽーと沼津 リニューアル
4月25日〜5月10日は、「レゴサッカーイベント in ららぽーと・ラゾーナ」を開催。5月2日〜6日には、ミニトロフィーやオリジナルユニフォーム作りを無料で体験できる。
5月9日・10日には、静岡の人気番組「まるごと」のショップ「まるごとPRESENTS ポップアップストア」を開催する。5月10日には久保ひとみ氏によるトークショーと1日店長企画も実施する。
まるごとPRESENTS ポップアップストア
4月29日〜5月10日には、「GW大抽選会」を開催。3,000円以上の購入と三井ショッピングパークポイントメンバーズページ会員情報画面の提示で、JTBギフト券などの豪華景品が当たるチャンスがある。また、5月6日まで、PayPay決済で最大5%のポイントが戻るクーポンや、新規会員登録でのポイントプレゼントも実施する。