ドル円理論価格 1ドル＝158.96円（前日比-0.32円） ドル円理論価格 1ドル＝158.96円（前日比-0.32円）

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ドル円理論価格 1ドル＝158.96円（前日比-0.32円）



割高ゾーン：159.90より上

現値：157.11

割安ゾーン：158.03より下



過去5営業日の理論価格

2026/04/30 159.28

2026/04/29 159.71

2026/04/28 159.49

2026/04/27 159.33

2026/04/24 159.51



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

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