岡本健一、リズメディア「リスと葡萄」と専属マネージメント契約「やりたいことが多すぎて」【コメント全文】
元男闘呼組で俳優の岡本健一が1日、リズメディアグループの「株式会社リスと葡萄」と専属エージェント契約を締結したことを発表した。
【写真】父・岡本健一とのエピソードを明かした岡本圭人
岡本は現在、Rockon Social Clubのメンバーとして音楽活動も精力的に行なっている。同社は発表で、本契約により「エンターティナーとしての活動の幅を更に広げ、良質なエンターテイメントをお届けできるよう全面的にバックアップをして参ります」と伝えた。
■岡本健一コメント
これから先の、あらゆる創作活動を今まで以上に充実させ発展していくために、とても縁起の良さそうな「株式会社リスと葡萄」と専属エージェント契約を締結する運びとなりました。
50歳になったら、とにかく好きなことをやると決めていましたが、やりたいことが多すぎて、気付けば予想以上の速さで時が過ぎて行くことに気がつきます。
還暦も近くなってきましたが、諸先輩方からすると、まだまだ未熟者です。
「リスと葡萄」と共に健康と平和を第一に、日本の未来を生きて行く子どもたちのためにも、希望に満ちた様々な活動を続け、残りの人生を捧げたいと思います。
2026年5月1日
岡本健一
【写真】父・岡本健一とのエピソードを明かした岡本圭人
岡本は現在、Rockon Social Clubのメンバーとして音楽活動も精力的に行なっている。同社は発表で、本契約により「エンターティナーとしての活動の幅を更に広げ、良質なエンターテイメントをお届けできるよう全面的にバックアップをして参ります」と伝えた。
これから先の、あらゆる創作活動を今まで以上に充実させ発展していくために、とても縁起の良さそうな「株式会社リスと葡萄」と専属エージェント契約を締結する運びとなりました。
50歳になったら、とにかく好きなことをやると決めていましたが、やりたいことが多すぎて、気付けば予想以上の速さで時が過ぎて行くことに気がつきます。
還暦も近くなってきましたが、諸先輩方からすると、まだまだ未熟者です。
「リスと葡萄」と共に健康と平和を第一に、日本の未来を生きて行く子どもたちのためにも、希望に満ちた様々な活動を続け、残りの人生を捧げたいと思います。
2026年5月1日
岡本健一