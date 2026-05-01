1日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比16.1％減の613億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同14.4％減の433億円となっている。



個別では上場インデックスファンド米国株式 <2521> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジあり） <2248> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <2845> 、上場インデックスファンド豪州国債（為替ヘッジあり） <2843> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> など18銘柄が新高値。グローバルＸ ＮＡＳＤＡＱ１００・デイリー・カバード <563A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング <237A> 、ＮＥＸＴ 自動車・輸送機 <1622> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> など11銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＹダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジＥＴＮ <2040> が4.59％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が4.33％高と大幅な上昇。



一方、ＮＺＡＭ Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <533A> は8.80％安、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は6.57％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は5.02％安、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> は4.94％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.89％安と大幅に下落している。



日経平均株価が217円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金304億4100万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均400億7600万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が31億9800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が24億7700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が20億2400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が11億8700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が11億1900万円の売買代金となっている。



株探ニュース