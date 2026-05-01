―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3137> ファンデリー 東Ｓ +27.23 4/30 本決算 71.62

<4463> 日華化学 東Ｓ +15.86 4/30 1Q 46.27

<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ +13.48 4/30 本決算 33.80

<8704> トレイダーズ 東Ｓ +4.63 4/30 本決算 13.62

<7625> Ｇダイニング 東Ｓ +2.36 4/30 1Q 黒転



<4679> 田谷 東Ｓ +2.01 4/30 本決算 17.65

<4762> ＸＮＥＴ 東Ｓ +1.39 4/30 本決算 -30.76

<8699> ＨＳＨＤ 東Ｓ +0.96 4/30 本決算 －

<8898> センチュ２１ 東Ｓ +0.71 4/30 本決算 1.98

<7539> アイナボＨＤ 東Ｓ +0.63 4/30 上期 9.32



<3839> ＯＤＫ 東Ｓ +0.16 4/30 本決算 -24.13

<4248> 竹本容器 東Ｓ +0.11 4/30 1Q 15.16

<5905> 日カン 東Ｓ +0.08 4/30 本決算 赤縮



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。



株探ニュース