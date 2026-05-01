決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … レーザーテク、東電ＨＤ、商船三井 (4月30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 共英製鋼 <5440>
26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。
▲No.4 有沢製 <5208>
26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9534> 北ガス 東Ｐ -17.34 4/30 本決算 -21.19
<5440> 共英製鋼 東Ｐ -15.15 4/30 本決算 -13.64
<6770> アルプスアル 東Ｐ -13.79 4/30 本決算 -7.41
<5208> 有沢製 東Ｐ -13.54 4/30 本決算 -7.42
<5659> 日精線 東Ｐ -12.01 4/30 本決算 20.33
<4318> クイック 東Ｐ -11.36 4/30 本決算 -10.00
<9511> 沖縄電 東Ｐ -10.68 4/30 本決算 －
<1950> 日本電設 東Ｐ -10.27 4/30 本決算 1.71
<2492> インフォＭＴ 東Ｐ -9.93 4/30 1Q 64.53
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ -9.71 4/30 本決算 0.76
<9507> 四国電 東Ｐ -8.55 4/30 本決算 -41.08
<9506> 東北電 東Ｐ -8.38 4/30 本決算 －
<9830> トラスコ中山 東Ｐ -8.26 4/30 1Q 1.56
<6817> スミダコーポ 東Ｐ -7.94 4/30 1Q 12.22
<5214> 日電硝 東Ｐ -7.81 4/30 1Q 46.99
<5959> 岡部 東Ｐ -7.63 4/30 1Q -45.12
<6920> レーザーテク 東Ｐ -7.24 4/30 3Q 6.70
<6196> ストライクＧ 東Ｐ -7.16 4/30 上期 11.02
<2579> コカＢＪＨ 東Ｐ -6.46 4/30 1Q 赤縮
<9021> ＪＲ西日本 東Ｐ -6.31 4/30 本決算 -21.06
<3836> アバントＧ 東Ｐ -6.30 4/30 3Q 9.81
<2811> カゴメ 東Ｐ -6.07 4/30 1Q -15.93
<8616> 東海東京 東Ｐ -6.01 4/30 本決算 －
<5334> 特殊陶 東Ｐ -5.97 4/30 本決算 -9.36
<8174> 日ガス 東Ｐ -5.23 4/30 本決算 -5.74
<9503> 関西電 東Ｐ -4.50 4/30 本決算 -44.07
<368A> 北里 東Ｐ -4.44 4/30 本決算 3.96
<9533> 邦ガス 東Ｐ -4.32 4/30 本決算 -34.00
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ -3.69 4/30 本決算 －
<9064> ヤマトＨＤ 東Ｐ -3.55 4/30 本決算 59.95
<8133> エネクス 東Ｐ -3.47 4/30 本決算 1.86
<8056> ビプロジー 東Ｐ -3.31 4/30 本決算 9.48
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ -3.21 4/30 本決算 －
<9715> トランスコス 東Ｐ -3.20 4/30 本決算 -6.17
<7947> エフピコ 東Ｐ -3.07 4/30 本決算 －
<4768> 大塚商会 東Ｐ -3.01 4/30 1Q 11.26
<4410> ハリマ化成Ｇ 東Ｐ -2.95 4/30 本決算 -6.54
<6268> ナブテスコ 東Ｐ -2.27 4/30 1Q 105.45
<3092> ＺＯＺＯ 東Ｐ -2.26 4/30 本決算 7.42
<9508> 九州電 東Ｐ -1.97 4/30 本決算 -13.07
<7475> アルビス 東Ｐ -1.95 4/30 本決算 3.76
<3496> アズーム 東Ｐ -1.58 4/30 上期 19.65
<9104> 商船三井 東Ｐ -1.51 4/30 本決算 -17.54
<9001> 東武 東Ｐ -1.42 4/30 本決算 -7.75
<3482> ロードスター 東Ｐ -1.30 4/30 1Q 7.23
<5444> 大和工 東Ｐ -1.28 4/30 本決算 4.24
<4220> リケンテクノ 東Ｐ -0.89 4/30 本決算 1.82
<1939> 四電工 東Ｐ -0.73 4/30 本決算 6.14
<6971> 京セラ 東Ｐ -0.24 4/30 本決算 0.60
<9301> 三菱倉 東Ｐ -0.07 4/30 本決算 0.17
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.2 共英製鋼 <5440>
26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。
▲No.4 有沢製 <5208>
26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9534> 北ガス 東Ｐ -17.34 4/30 本決算 -21.19
<5440> 共英製鋼 東Ｐ -15.15 4/30 本決算 -13.64
<6770> アルプスアル 東Ｐ -13.79 4/30 本決算 -7.41
<5208> 有沢製 東Ｐ -13.54 4/30 本決算 -7.42
<5659> 日精線 東Ｐ -12.01 4/30 本決算 20.33
<4318> クイック 東Ｐ -11.36 4/30 本決算 -10.00
<9511> 沖縄電 東Ｐ -10.68 4/30 本決算 －
<1950> 日本電設 東Ｐ -10.27 4/30 本決算 1.71
<2492> インフォＭＴ 東Ｐ -9.93 4/30 1Q 64.53
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 東Ｐ -9.71 4/30 本決算 0.76
<9507> 四国電 東Ｐ -8.55 4/30 本決算 -41.08
<9506> 東北電 東Ｐ -8.38 4/30 本決算 －
<9830> トラスコ中山 東Ｐ -8.26 4/30 1Q 1.56
<6817> スミダコーポ 東Ｐ -7.94 4/30 1Q 12.22
<5214> 日電硝 東Ｐ -7.81 4/30 1Q 46.99
<5959> 岡部 東Ｐ -7.63 4/30 1Q -45.12
<6920> レーザーテク 東Ｐ -7.24 4/30 3Q 6.70
<6196> ストライクＧ 東Ｐ -7.16 4/30 上期 11.02
<2579> コカＢＪＨ 東Ｐ -6.46 4/30 1Q 赤縮
<9021> ＪＲ西日本 東Ｐ -6.31 4/30 本決算 -21.06
<3836> アバントＧ 東Ｐ -6.30 4/30 3Q 9.81
<2811> カゴメ 東Ｐ -6.07 4/30 1Q -15.93
<8616> 東海東京 東Ｐ -6.01 4/30 本決算 －
<5334> 特殊陶 東Ｐ -5.97 4/30 本決算 -9.36
<8174> 日ガス 東Ｐ -5.23 4/30 本決算 -5.74
<9503> 関西電 東Ｐ -4.50 4/30 本決算 -44.07
<368A> 北里 東Ｐ -4.44 4/30 本決算 3.96
<9533> 邦ガス 東Ｐ -4.32 4/30 本決算 -34.00
<7741> ＨＯＹＡ 東Ｐ -3.69 4/30 本決算 －
<9064> ヤマトＨＤ 東Ｐ -3.55 4/30 本決算 59.95
<8133> エネクス 東Ｐ -3.47 4/30 本決算 1.86
<8056> ビプロジー 東Ｐ -3.31 4/30 本決算 9.48
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ -3.21 4/30 本決算 －
<9715> トランスコス 東Ｐ -3.20 4/30 本決算 -6.17
<7947> エフピコ 東Ｐ -3.07 4/30 本決算 －
<4768> 大塚商会 東Ｐ -3.01 4/30 1Q 11.26
<4410> ハリマ化成Ｇ 東Ｐ -2.95 4/30 本決算 -6.54
<6268> ナブテスコ 東Ｐ -2.27 4/30 1Q 105.45
<3092> ＺＯＺＯ 東Ｐ -2.26 4/30 本決算 7.42
<9508> 九州電 東Ｐ -1.97 4/30 本決算 -13.07
<7475> アルビス 東Ｐ -1.95 4/30 本決算 3.76
<3496> アズーム 東Ｐ -1.58 4/30 上期 19.65
<9104> 商船三井 東Ｐ -1.51 4/30 本決算 -17.54
<9001> 東武 東Ｐ -1.42 4/30 本決算 -7.75
<3482> ロードスター 東Ｐ -1.30 4/30 1Q 7.23
<5444> 大和工 東Ｐ -1.28 4/30 本決算 4.24
<4220> リケンテクノ 東Ｐ -0.89 4/30 本決算 1.82
<1939> 四電工 東Ｐ -0.73 4/30 本決算 6.14
<6971> 京セラ 東Ｐ -0.24 4/30 本決算 0.60
<9301> 三菱倉 東Ｐ -0.07 4/30 本決算 0.17
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース