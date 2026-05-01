―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の4月28日から4月30日の決算発表を経て5月1日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.2　共英製鋼 <5440>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比3.0％増の162億円になったが、27年3月期は前期比13.6％減の140億円に減る見通しとなった。

▲No.4　有沢製 <5208>
　26年3月期の連結経常利益は前の期比16.9％増の61.5億円に伸びたが、27年3月期は前期比7.4％減の57億円に減る見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9534> 北ガス 　　　　東Ｐ 　 -17.34 　　4/30　本決算　　　-21.19
<5440> 共英製鋼 　　　東Ｐ 　 -15.15 　　4/30　本決算　　　-13.64
<6770> アルプスアル 　東Ｐ 　 -13.79 　　4/30　本決算　　　 -7.41
<5208> 有沢製 　　　　東Ｐ 　 -13.54 　　4/30　本決算　　　 -7.42
<5659> 日精線 　　　　東Ｐ 　 -12.01 　　4/30　本決算　　　 20.33

<4318> クイック 　　　東Ｐ 　 -11.36 　　4/30　本決算　　　-10.00
<9511> 沖縄電 　　　　東Ｐ 　 -10.68 　　4/30　本決算　　　　　－
<1950> 日本電設 　　　東Ｐ 　 -10.27 　　4/30　本決算　　　　1.71
<2492> インフォＭＴ 　東Ｐ　　 -9.93 　　4/30　　　1Q　　　 64.53
<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　　東Ｐ　　 -9.71 　　4/30　本決算　　　　0.76

<9507> 四国電 　　　　東Ｐ　　 -8.55 　　4/30　本決算　　　-41.08
<9506> 東北電 　　　　東Ｐ　　 -8.38 　　4/30　本決算　　　　　－
<9830> トラスコ中山 　東Ｐ　　 -8.26 　　4/30　　　1Q　　　　1.56
<6817> スミダコーポ 　東Ｐ　　 -7.94 　　4/30　　　1Q　　　 12.22
<5214> 日電硝 　　　　東Ｐ　　 -7.81 　　4/30　　　1Q　　　 46.99

<5959> 岡部 　　　　　東Ｐ　　 -7.63 　　4/30　　　1Q　　　-45.12
<6920> レーザーテク 　東Ｐ　　 -7.24 　　4/30　　　3Q　　　　6.70
<6196> ストライクＧ 　東Ｐ　　 -7.16 　　4/30　　上期　　　 11.02
<2579> コカＢＪＨ 　　東Ｐ　　 -6.46 　　4/30　　　1Q　　　　赤縮
<9021> ＪＲ西日本 　　東Ｐ　　 -6.31 　　4/30　本決算　　　-21.06

<3836> アバントＧ 　　東Ｐ　　 -6.30 　　4/30　　　3Q　　　　9.81
<2811> カゴメ 　　　　東Ｐ　　 -6.07 　　4/30　　　1Q　　　-15.93
<8616> 東海東京 　　　東Ｐ　　 -6.01 　　4/30　本決算　　　　　－
<5334> 特殊陶 　　　　東Ｐ　　 -5.97 　　4/30　本決算　　　 -9.36
<8174> 日ガス 　　　　東Ｐ　　 -5.23 　　4/30　本決算　　　 -5.74

<9503> 関西電 　　　　東Ｐ　　 -4.50 　　4/30　本決算　　　-44.07
<368A> 北里 　　　　　東Ｐ　　 -4.44 　　4/30　本決算　　　　3.96
<9533> 邦ガス 　　　　東Ｐ　　 -4.32 　　4/30　本決算　　　-34.00
<7741> ＨＯＹＡ 　　　東Ｐ　　 -3.69 　　4/30　本決算　　　　　－
<9064> ヤマトＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.55 　　4/30　本決算　　　 59.95

<8133> エネクス 　　　東Ｐ　　 -3.47 　　4/30　本決算　　　　1.86
<8056> ビプロジー 　　東Ｐ　　 -3.31 　　4/30　本決算　　　　9.48
<9501> 東電ＨＤ 　　　東Ｐ　　 -3.21 　　4/30　本決算　　　　　－
<9715> トランスコス 　東Ｐ　　 -3.20 　　4/30　本決算　　　 -6.17
<7947> エフピコ 　　　東Ｐ　　 -3.07 　　4/30　本決算　　　　　－

<4768> 大塚商会 　　　東Ｐ　　 -3.01 　　4/30　　　1Q　　　 11.26
<4410> ハリマ化成Ｇ 　東Ｐ　　 -2.95 　　4/30　本決算　　　 -6.54
<6268> ナブテスコ 　　東Ｐ　　 -2.27 　　4/30　　　1Q　　　105.45
<3092> ＺＯＺＯ 　　　東Ｐ　　 -2.26 　　4/30　本決算　　　　7.42
<9508> 九州電 　　　　東Ｐ　　 -1.97 　　4/30　本決算　　　-13.07

<7475> アルビス 　　　東Ｐ　　 -1.95 　　4/30　本決算　　　　3.76
<3496> アズーム 　　　東Ｐ　　 -1.58 　　4/30　　上期　　　 19.65
<9104> 商船三井 　　　東Ｐ　　 -1.51 　　4/30　本決算　　　-17.54
<9001> 東武 　　　　　東Ｐ　　 -1.42 　　4/30　本決算　　　 -7.75
<3482> ロードスター 　東Ｐ　　 -1.30 　　4/30　　　1Q　　　　7.23

<5444> 大和工 　　　　東Ｐ　　 -1.28 　　4/30　本決算　　　　4.24
<4220> リケンテクノ 　東Ｐ　　 -0.89 　　4/30　本決算　　　　1.82
<1939> 四電工 　　　　東Ｐ　　 -0.73 　　4/30　本決算　　　　6.14
<6971> 京セラ 　　　　東Ｐ　　 -0.24 　　4/30　本決算　　　　0.60
<9301> 三菱倉 　　　　東Ｐ　　 -0.07 　　4/30　本決算　　　　0.17

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした5月1日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース