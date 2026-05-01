『あさイチ』に大物ゲスト 生放送“20分前”の出来事に驚き
タレントの内村光良が5月1日、NHK総合『あさイチ』（月〜金曜・午前8時15分）に生出演した。6年ぶりの登場となり、MC陣との軽妙なやり取りでスタジオを盛り上げた。
【写真】生放送に登場した”大物ゲスト”
内村は番組冒頭、MCを務める鈴木奈穂子アナウンサーとの生放送前のやり取りを明かし「本番20分前に私服だったんです。俺、びっくりして。生放送慣れ、すごいよね」と驚きを口にした。これに鈴木は「一気にそっからスイッチを（入れました）」と応じ、スタジオは笑いに包まれた。
同日の放送では、見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（月〜金曜）の第25話を受けた“朝ドラ受け”も展開。内村は「『風、薫る』、来週に続けよ」とコメントし、自身がナレーションを担当した2019年前期の朝ドラ『なつぞら』を彷彿とさせる語り口を披露した。
この一言に、お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸がすぐさま「なつぞら」と反応。内村は「覚えてない」と照れた様子を見せたが、華丸と博多大吉は「いやいや、思い出しました」と返し、息の合った掛け合いでスタジオを沸かせた。
【写真】生放送に登場した”大物ゲスト”
内村は番組冒頭、MCを務める鈴木奈穂子アナウンサーとの生放送前のやり取りを明かし「本番20分前に私服だったんです。俺、びっくりして。生放送慣れ、すごいよね」と驚きを口にした。これに鈴木は「一気にそっからスイッチを（入れました）」と応じ、スタジオは笑いに包まれた。
この一言に、お笑いコンビ・博多華丸・大吉の博多華丸がすぐさま「なつぞら」と反応。内村は「覚えてない」と照れた様子を見せたが、華丸と博多大吉は「いやいや、思い出しました」と返し、息の合った掛け合いでスタジオを沸かせた。