TBS、韓国・CJ ENM＆U-NEXTと合弁会社「StudioMonowa」設立 『愛の不時着』『涙の女王』を生み出した“世界基準の制作ノウハウ”で「衝撃的な作品を送り出す」

TBS、韓国・CJ ENM＆U-NEXTと合弁会社「StudioMonowa」設立 『愛の不時着』『涙の女王』を生み出した“世界基準の制作ノウハウ”で「衝撃的な作品を送り出す」