TBS、韓国・CJ ENM＆U-NEXTと合弁会社「StudioMonowa」設立 『愛の不時着』『涙の女王』を生み出した“世界基準の制作ノウハウ”で「衝撃的な作品を送り出す」
株式会社TBSホールディングスは、韓国を代表するエンターテインメント企業であるCJ ENM Co., Ltd、および国内最大級の動画配信プラットフォームを運営する株式会社U-NEXT HOLDINGSとの間で、「グローバル水準の作品の企画・開発から、IPの各種展開までを一気通貫で担う」ことを目的とした合弁会社「株式会社StudioMonowa（スタジオモノワ）」設立に関する締結式のセレモニーを4月30日ソウルのCJ ENMセンターで実施した。
【写真】『愛の不時着』物語の始まり…ユン・セリが不時着したシーンも再現
本合弁会社は、日韓の強みを掛け合わせた最高峰の制作体制を構築し、企画の初期段階からグローバル市場でのヒットを見据えた映像コンテンツをプロデュースする。また、単なる映像制作に留まらず、作品から生まれたIPの展開も、初期の段階より構想し、息の長い持続的な収益モデルの確立を目指していく。日本の原作資産やオリジナル企画に対し、地上波のみならずグローバルOTT（動画配信サービス）での展開を前提とした制作費を投じ、アジアから世界中を熱狂させるハイクオリティなエンターテインメントを届けることを目指す。
社名の「StudioMonowa」は、日本語で人や創造物を意味する「もの（者・物語）」と、和合や調和を意味する「和（Wa）」を組み合わせたものです。韓国と日本、両国の独創的なクリエイティビティが混ざり合い、新たな価値を生み出す場所でありたいという願いを込めている。生み出された「もの」が、国境や文化を越えて世界中の視聴者の心と深く「和（調和）」していく、そんな次世代のグローバルIPの創出拠点を目指していく。
TBSグループは、中期経営計画2026において「世界のパートナー企業とコンテンツの共同開発」を成長の核としている。先日発表したハリウッドのメジャースタジオ「Legendary Entertainment」との戦略的提携や、グローバル制作スタジオ「THE SEVEN」の取り組みに加え、本合弁会社は、アジアのクリエイティブの中心地である韓国との強力なネットワークを構築する、海外戦略の極めて重要な拠点となる。
本合弁会社は、制作・企画・流通の各分野で圧倒的な実績を持つ3社がワンチームとなることで、これまでにないシナジーを生み出す。『愛の不時着』や『涙の女王』など数々の作品を世界的大ヒットに導いてきた「スタジオドラゴン」を擁し、世界基準の制作ノウハウを提供するCJ ENM。そこに、TBS HDがドラマ制作等で長年培ってきた企画力と演出力、IP二次展開の知見が掛け合わされる。さらに、国内最大級の動画配信プラットフォーム「U-NEXT」を展開し、近年はオリジナルコンテンツの制作にも注力しながら自社基盤を活かしたグローバル展開を加速させているU-NEXT HDが加わる。本合弁会社はより多角的な視点を得て、新たなエンターテインメントの創出へと邁進していく。
■ 代表者コメント
●株式会社TBSホールディングス 代表取締役社長 阿部龍二郎
世界的なヒットメーカーであるCJ ENM様、そして自らもオリジナルコンテンツの制作とグローバル展開を力強く推進されているU-NEXT HOLDINGS様と共に、新スタジオ「StudioMonowa」を始動できることを大変うれしく思います。
社名に込めた通り、日韓の独創的なクリエイティビティという『もの』が、3社の強みと共鳴し合い、世界中の人々と『和』となって繋がっていく。CJ ENM様の世界を席巻する制作のDNA、TBSの企画制作力、そしてU-NEXT HOLDINGS様のプラットフォームとしての発信力。この三位一体の連携により、国境を越え、次の一話を世界中が待ちわびるような衝撃的な作品を送り出してまいります。どうぞご期待ください。
●CJ ENM Co., Ltd CEO ユン・サンヒョン氏
日韓両国を代表する最高峰のコンテンツ企業とのパートナーシップを通じ、アジア市場のみならず、全世界をターゲットとしたヒットコンテンツを創出してまいります。IPの企画開発の初期段階から、Kコンテンツの体系的な企画力とグローバルな制作ノウハウを融合させる革新的な協業体制を構築し、世界をリードするプレミアムIPスタジオへと進化を遂げる所存です。
●株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心氏
韓国エンターテインメント業界を牽引するCJ ENM様、そして日本のドラマ産業を底支えしてきたTBS様とともに、合弁会社「StudioMonowa」を設立することを大変喜ばしく思います。グローバル市場を見据えたCJ ENM様の企画力と、日本随一のTBS様のドラマ制作力、そしてU-NEXTがプラットフォーム運営を通じて培ってきた知見を結集することで、日本から世界へと新たなヒット作を生み出し、当社のグローバル戦略をより一層推進してまいります。
本合弁会社は、日韓の強みを掛け合わせた最高峰の制作体制を構築し、企画の初期段階からグローバル市場でのヒットを見据えた映像コンテンツをプロデュースする。また、単なる映像制作に留まらず、作品から生まれたIPの展開も、初期の段階より構想し、息の長い持続的な収益モデルの確立を目指していく。日本の原作資産やオリジナル企画に対し、地上波のみならずグローバルOTT（動画配信サービス）での展開を前提とした制作費を投じ、アジアから世界中を熱狂させるハイクオリティなエンターテインメントを届けることを目指す。
社名の「StudioMonowa」は、日本語で人や創造物を意味する「もの（者・物語）」と、和合や調和を意味する「和（Wa）」を組み合わせたものです。韓国と日本、両国の独創的なクリエイティビティが混ざり合い、新たな価値を生み出す場所でありたいという願いを込めている。生み出された「もの」が、国境や文化を越えて世界中の視聴者の心と深く「和（調和）」していく、そんな次世代のグローバルIPの創出拠点を目指していく。
TBSグループは、中期経営計画2026において「世界のパートナー企業とコンテンツの共同開発」を成長の核としている。先日発表したハリウッドのメジャースタジオ「Legendary Entertainment」との戦略的提携や、グローバル制作スタジオ「THE SEVEN」の取り組みに加え、本合弁会社は、アジアのクリエイティブの中心地である韓国との強力なネットワークを構築する、海外戦略の極めて重要な拠点となる。
本合弁会社は、制作・企画・流通の各分野で圧倒的な実績を持つ3社がワンチームとなることで、これまでにないシナジーを生み出す。『愛の不時着』や『涙の女王』など数々の作品を世界的大ヒットに導いてきた「スタジオドラゴン」を擁し、世界基準の制作ノウハウを提供するCJ ENM。そこに、TBS HDがドラマ制作等で長年培ってきた企画力と演出力、IP二次展開の知見が掛け合わされる。さらに、国内最大級の動画配信プラットフォーム「U-NEXT」を展開し、近年はオリジナルコンテンツの制作にも注力しながら自社基盤を活かしたグローバル展開を加速させているU-NEXT HDが加わる。本合弁会社はより多角的な視点を得て、新たなエンターテインメントの創出へと邁進していく。
■ 代表者コメント
●株式会社TBSホールディングス 代表取締役社長 阿部龍二郎
世界的なヒットメーカーであるCJ ENM様、そして自らもオリジナルコンテンツの制作とグローバル展開を力強く推進されているU-NEXT HOLDINGS様と共に、新スタジオ「StudioMonowa」を始動できることを大変うれしく思います。
社名に込めた通り、日韓の独創的なクリエイティビティという『もの』が、3社の強みと共鳴し合い、世界中の人々と『和』となって繋がっていく。CJ ENM様の世界を席巻する制作のDNA、TBSの企画制作力、そしてU-NEXT HOLDINGS様のプラットフォームとしての発信力。この三位一体の連携により、国境を越え、次の一話を世界中が待ちわびるような衝撃的な作品を送り出してまいります。どうぞご期待ください。
●CJ ENM Co., Ltd CEO ユン・サンヒョン氏
日韓両国を代表する最高峰のコンテンツ企業とのパートナーシップを通じ、アジア市場のみならず、全世界をターゲットとしたヒットコンテンツを創出してまいります。IPの企画開発の初期段階から、Kコンテンツの体系的な企画力とグローバルな制作ノウハウを融合させる革新的な協業体制を構築し、世界をリードするプレミアムIPスタジオへと進化を遂げる所存です。
●株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心氏
韓国エンターテインメント業界を牽引するCJ ENM様、そして日本のドラマ産業を底支えしてきたTBS様とともに、合弁会社「StudioMonowa」を設立することを大変喜ばしく思います。グローバル市場を見据えたCJ ENM様の企画力と、日本随一のTBS様のドラマ制作力、そしてU-NEXTがプラットフォーム運営を通じて培ってきた知見を結集することで、日本から世界へと新たなヒット作を生み出し、当社のグローバル戦略をより一層推進してまいります。