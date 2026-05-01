「パパがメロメロ」速水もこみち、“My son”1歳の誕生日を祝福！ 「パパに食べられちゃったね」
俳優の速水もこみちさんは4月30日、自身のInstagramを更新。愛犬の誕生日を祝福し、キスをする写真を公開しました。
【写真】速水もこみちが愛犬にキス
コメントでは「ぽてんちゃんお誕生日おめでとう」「happy birthday!」「パパがメロメロですね〜」「可愛い」「パパに食べられちゃったね」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】速水もこみちが愛犬にキス
「ぽてん1歳お誕生日おめでとー!!」速水さんは「My son!! ぽてん1歳お誕生日おめでとー!!」とつづり、1枚の写真を投稿。バースデークラウンをかぶり、黒いリボンを着けた愛犬を抱っこし、キスをする自身の姿です。愛情たっぷりの表情が印象的で、大切に育てていることが伝わってきます。
愛犬の姿をたびたび披露自身のInstagramで、愛犬の姿をたびたび披露している速水さん。5日には、「安全第一」と書かれたヘルメットをかぶった愛犬とのツーショットを公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)