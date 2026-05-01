レースクイーン、グラビアアイドルとして活動する早川みゆき（29）が1日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄ビーチ・ショットを披露した。

「沖縄」とつづり、パーカ姿で砂浜でポーズを取っているショットをアップ。ハッシュタグで「レースクイーン」「ポニテ女子」「japanesegirls」「スレンダー」「rq」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「ビーチに天使がおるやーん」「綺麗だ」「青空や海が似合いますね」「素敵ですね」「全部可愛い」「素敵」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。

今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞した。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。

趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。