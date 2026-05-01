米スポーツ専門局「ESPN」は4月30日（日本時間5月1日）、4月の各ポジションの「オールスター級」と「期待外れ」の選手を紹介。ドジャースの佐々木朗希投手（24）が先発投手部門の「期待外れ」に選ばれた。

ESPNは開幕から1カ月が経ったことで、各ポジションでオールスター級に活躍した選手を紹介する一方で、期待外れの成績だった選手も取り上げた。

佐々木は先発投手部門で「期待外れ」に選ばれ、「佐々木は制球を乱し、打ち込まれており、1.809という見苦しいWHIPを記録している」と指摘。ここまで5試合、22回2/3を投げ、13四球、28安打、7本塁打を許している現状を紹介した。

そして「平均97マイル（約156・1キロ）の球速は十分だが、球筋が直線的で空振りが取れていない」と指摘。「スプリットも効果的な決め球になり得るが、問題は三振を奪えるカウントまで持ち込めていないこと」とも記した。

その上で現状はドジャースの先発ローテーションに入っているものの「投球のレパートリーを磨くためにイニング数が必要だが、そのイニングは3Aで消化すべきかもしれない」とマイナーでの調整も視野に入れるべきと厳しく記した。

また、ドジャースではパヘスが中堅手部門で「オールスター級」に選出された。