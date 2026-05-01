店内にはさまざまなドーナツが並ぶ

渋谷駅から徒歩約10分。青山通りに面する、「I’m donut? グルテンフリー」は、小麦を使用せず、国産米粉を中心に仕上げたグルテンフリー生地を味わえる大人気のドーナツ屋さん。

女性や学生だけでなく、今では外国人からのお客さんもいっぱいなのだそう。青山通りを歩く際に見かけると、いつも行列ができているイメージです。店内は、アンティークを基調とした落ち着いた雰囲気となっています。

手のひらと比べてもこのサイズ感！

今回紹介する商品は「マルゲリーニ」。イタリア・ヴェネツィア周辺のごく一部の地域で親しまれている郷土菓子「マルゲリーニ」に着想を得た、三角形のユニークなフォルムが特徴的なグルテンフリードーナツです！

軽やかな生地の中にたっぷりのクリームが入った、ぜいたくな一品。切り分けてシェアしたり、そのままほおばっても大満足なこのシリーズ。現在展開している「カスタード」「チョコ」に加え、「抹茶」「ブリュレ」が2026年5月2日（土）よりラインナップしますよ。



マルゲリーニ カスタード

マルゲリーニ カスタード/I'm donut？グルテンフリー

米粉を使った自家製カスタードと九州産生クリームを合わせた、濃厚ディプロマットクリームをたっぷりと入れた一品。なめらかな口当たりとやさしい甘さが特徴です。

実際に食べると、カスタードが濃厚でたっぷり！ 素材のうま味もしっかりしていておいしいです。上にかかっているシュガーがよいアクセントとなっていて、甘すぎず飽きのこない一品です。

■マルゲリーニ カスタード

価格：583円

マルゲリーニ チョコ

マルゲリーニ チョコ/画像提供：I'm donut？グルテンフリー

ココアを練り込んだ生地に、チョコを合わせた自家製チョコカスタードクリームがたっぷり！ コクとやさしい甘さが広がる、満足感のある一品。

濃厚なクリームと、生地にはざくざく食感のチョコも忍んでいてとてもおいしいです。ココアの風味があって、コクと深みがある一品となっています。満足感の高いチョコに溺れるのは至福のひととき。

■マルゲリーニ チョコ

価格：604円

マルゲリーニ ブリュレ【5月2日（土）から発売】

マルゲリーニ ブリュレ/画像提供：I'm donut？グルテンフリー

仕上げにグラニュー糖をまぶして表面をあぶり、パリッと香ばしい食感にした一品。自家製ディプロマットクリームを詰め込んで、香ばしさとやわらかな口当たりを楽しめます。

カスタードよりも、ブリュレらしいほろ苦さを残していてクセになります。カリカリした食感とふわふわのパン生地が楽しく、味も食感もコントラストを味わえますよ。コーヒーにとても合いそうです。

■マルゲリーニ カスタード

価格：648円

マルゲリーニ 抹茶【5月2日（土）から発売】

マルゲリーニ 抹茶/画像提供：I'm donut？グルテンフリー

八女産の抹茶を練り込んだ生地に、抹茶と米粉を使った自家製カスタード・九州産生クリームを合わせた抹茶ディプロマットクリームをたっぷり入れています。

抹茶のほろ苦さもありながら、やわからなか甘みが全体を包み込む一品。クリームとちょうどよい感じに混ざっているため、苦いのが苦手な人も問題なく味わえます。ほんのり後を引く苦さが、このフレーバーの醍醐味です。

■マルゲリーニ カスタード

価格：626円



揚げたてから仕上げまで！ ブリュレの瞬間をご紹介

「マルゲリーニ ブリュレ」をブリュレする瞬間を見せてもらいました。実際の工程を知っていると、よりおいしく感じるはず。ぜひ写真を見て想像しながら、「I’m donut? グルテンフリー」に足を運んでみて！

まずは大きいサイズのドーナツを二つにカットします。

中に自家製ディプロマットクリームをふんだんに詰め込みます！

そのクリームをバターのように全体に広げた後は、、

グラニュー糖をまぶして甘さをいきわたらせます。

仕上げにブリュレ！ 表面をあぶれば

「マルゲリーニ ブリュレ」の完成です！



「I’m donut? グルテンフリー」の新商品をチェックしに、ぜひ足を運んでみてくださいね。 ドーナツという枠には収まりきらないほど、満足感のあるスイーツが楽しめるはずです。



■「マルゲリーニ」販売概要

販売期間：2026年4月27日（月）〜5月下旬（順次販売終了予定）

販売場所：I’m donut? グルテンフリー渋谷青山通り



■「I’m donut? グルテンフリー 渋谷青山通り」

住所：東京都渋谷区渋谷2-9-1

TEL：なし

営業時間：10〜20時（完売次第閉店）

定休日：不定休



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Text：川嶋洸生、I'm donut？グルテンフリー

Photo ：川嶋洸生



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