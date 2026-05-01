“コストコに憑りつかれた”矢田亜希子、“伝説の家政婦”志麻さんと最強コラボ 大西流星、野呂佳代に続く“新弟子”登場
俳優の矢田亜希子が、きょう1日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10 2時間SP』（後7：00〜後8：54）に出演。弟子の大西流星（なにわ男子）、弟子候補・野呂佳代、新弟子の翔猿関、“伝説の家政婦”志麻さんとともにコストコでショッピングを楽しむ。
【番組カット】新弟子登場！コストコを楽しむ矢田亜希子ら
ゴールデンウィークに合わせ、矢田と志麻さんが、コストコ最強タッグを再結成。一番弟子の大西、弟子候補の野呂といったおなじみの面々に加え、角界屈指のグルメ力士である翔猿関が“新弟子”として参戦する。
国内最大の売り場面積を誇る店舗で春のコストコグッズ＆新商品を徹底チェック。暑さが増してくるこれからの季節にピッタリな商品の数々に翔猿関も興味津々に。そして、矢田たちから食材のリクエスト＆志麻さんおすすめのコストコ食材を買い込んで、志麻さんがゴールデンウィークにピッタリの華やかな料理を振舞う。翔猿関リクエストのひき肉を使った絶品キーマカレーはコストコ定番のあるアイテムによって、一同激震の料理に変身。大西も「友だちに披露したい！」と大絶賛する。次々と繰り出される驚きのアレンジの数々に、普段から食べまくりの翔猿関はもちろん、全員の箸が止まらなくなる。
スタジオにはHuluで配信中のオリジナルミステリードラマ『スイス時計の謎』で主演を務める柄本時生が登場。キーマカレーをある特別なアレンジした志麻さん流オリジナル料理を試食した柄本は「カレーとこんなに合うんですね！驚いちゃった！」とそのおいしさに驚く。志麻さんの料理が大好きな出川哲朗も「ほんとにおいしい！もはや天才だね」と絶賛する。さらに、今回が初登場のヒコロヒーは志麻さんの豪快な料理に「ワシめっちゃ好きなんです。志麻さん1回話させてもらわないとアカン」と大絶賛する。
【番組カット】新弟子登場！コストコを楽しむ矢田亜希子ら
ゴールデンウィークに合わせ、矢田と志麻さんが、コストコ最強タッグを再結成。一番弟子の大西、弟子候補の野呂といったおなじみの面々に加え、角界屈指のグルメ力士である翔猿関が“新弟子”として参戦する。
スタジオにはHuluで配信中のオリジナルミステリードラマ『スイス時計の謎』で主演を務める柄本時生が登場。キーマカレーをある特別なアレンジした志麻さん流オリジナル料理を試食した柄本は「カレーとこんなに合うんですね！驚いちゃった！」とそのおいしさに驚く。志麻さんの料理が大好きな出川哲朗も「ほんとにおいしい！もはや天才だね」と絶賛する。さらに、今回が初登場のヒコロヒーは志麻さんの豪快な料理に「ワシめっちゃ好きなんです。志麻さん1回話させてもらわないとアカン」と大絶賛する。