松山英樹は6差15位発進 久常涼は37位 世界4位のC・ヤングが単独首位
＜キャデラック選手権 初日◇4月30日◇トランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターC（フロリダ州）◇7739ヤード・パー72＞米男子ツアーの新規開催のシグネチャーイベントは、第1ラウンドが終了した。
【連続写真】松山英樹のスイングのポイントは？
「マスターズ」以来3試合ぶり出場の松山英樹は、4バーディ・2ボギーの「70」で回り、2アンダー・15位タイで初日を終えた。首位とは6打差。2週前の「RBCヘリテージ」以来の出場となる久常涼は、3バーディ・3ボギーの「72」。イーブンパー・37位タイで滑り出した。8アンダーの首位に立ったのは世界ランク4位のキャメロン・ヤング。1打差の2位タイにジョーダン・スピース、アレックス・スモーリー（すべて米国）が続く。世界ランク1位のスコッティ・シェフラー（米国）は1アンダー・27位タイで初日を終えている。10年ぶりにドナルド・トランプ米大統領が所有するトランプ・ナショナル・ドラル ブルーモンスターCで行われる米男子ツアーは、賞金総額2000万ドル（約31億8000万円）、優勝360万ドル（約5億7240万円）が懸けられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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