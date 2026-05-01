原英莉花、櫻井心那が2差4位の好発進 前年覇者・岩井千怜、渋野日向子は出遅れ
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会は、第1ラウンドが終了した。
【写真】初々しい振り袖姿を披露する20歳の原英莉花
日本勢は9人が出場。原英莉花と櫻井心那が4アンダーで、首位と2打差の4位タイと好発進した。現在ポイントランク133位の櫻井は、第1回リシャッフルが行われるこの大会で、優先出場順位が浮上するポイントランク80位以内を目指している。勝みなみも3アンダー・10位タイと上位発進。西村優菜は1アンダー・27位タイ、岩井明愛と吉田優利はイーブンパー・42位タイで初日を終えた。連覇がかかる岩井千怜は、初日3オーバー。笹生優花と並ぶ85位タイから巻き返しを図る。リシャッフル対象者の渋野日向子は、バーディ3つを奪ったものの、後半3番、最終9番と2つのダブルボギー（3ボギー）を叩き「76」。4オーバー・97位タイと出遅れた。メラニー・グリーン、ブリアナ・ドウ（ともに米国）が6アンダーで首位。1打差の2位にカルロタ・シガンダ（スペイン）が続く。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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