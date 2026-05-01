＜速報＞渋野日向子は2ダボなど4オーバーでホールアウト 原英莉花、櫻井心那が4アンダーで上位
＜メキシコ・リビエラマヤオープン 初日◇30日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞米国女子ツアーのメキシコ大会が開幕し、第1ラウンドの終盤に入っている。
【写真】あどけない！ JK時代の渋野日向子
今大会終了後に行われるリシャッフル対象者の渋野日向子は、「76」でホールアウトした。バーディ3つを奪ったものの、後半3番、最終9番と2つのダブルボギー（3ボギー）を叩き、4オーバーの暫定96位タイと出遅れた。原英莉花と、同じくリシャッフル突破を目指す櫻井心那が、首位と2打差の4アンダー・4位タイと上位につけている。勝みなみが3アンダー、西村優菜が1アンダーで初日の18ホールを終えた。岩井明愛と吉田優利がイーブンパー。連覇がかかる岩井千怜は、初日3オーバーと出遅れた。笹生優花も3オーバーで競技を終えている。今大会の賞金総額は250万ドル（約3億9300万円）。優勝者には37万5000ドル（約5900万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜速報中＞米女子メキシコ大会 リーダーボード
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