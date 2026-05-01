4月の東京23区の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合が前の年の同じ月より速報値で1.5％上昇しました。国による電気・ガス・ガソリンの補助金などの影響で、3か月連続で2％を下回りました。

東京23区の消費者物価指数は、4月中旬時点で変動の大きい生鮮食品を除いた総合指数が111.7となり、去年の同じ月と比べて1.5％上昇しました。

▼コメ類が3.6％上昇したほか、▼コーヒー豆が60.2％、▼チョコレートが26.2％、▼鶏肉が12.2％など、食料の上昇が大きく寄与しました。

また、携帯通信料が11.0％上昇したほか、インバウンド需要の高まりを受けて宿泊料も4.6％上がりました。3月に行われたJR東日本の運賃の値上げを受け、▼通勤定期は17.3％上昇しています。

一方で、国による電気・ガスの補助金の影響で、▼電気代は3.0％、▼都市ガス代は6.0％減少しました。▼ガソリンは中東情勢の緊迫化によって原油価格が上昇していますが、国による補助金の影響で9.9％減少しています。

また、東京都では所得や年齢にかかわらず、全ての子どもの認可保育所などの保育料が無償化されたことで、保育所保育料は100％の減少です。