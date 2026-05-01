ドル円157円台に回帰、東京コアCPI予想外に鈍化 日銀利上げ観測やや後退 ドル円157円台に回帰、東京コアCPI予想外に鈍化 日銀利上げ観測やや後退

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ドル円157円台に回帰、東京コアCPI予想外に鈍化 日銀利上げ観測やや後退



全国CPIの先行指標とされる東京都の消費者物価指数は4月に予想外に伸びが鈍化した。



コアCPIは前年比+1.5%と前回+1.7%から鈍化、2022年3月以来の低水準となった。市場予想は+1.8%だった。総合は+1.5%と前回+1.4%から伸び加速も予想の+1.7%に届かなかった。



東京コアCPIの伸び鈍化を受け日銀が慎重姿勢を維持するとの見方が広まりつつある。米イラン戦争による原油高騰やドル高・円安が日本経済に与える影響を判断するのは時期尚早と見るかもしれない。



東京CPIを受け円全面安、ドル円は157円台に回帰。

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