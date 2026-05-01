◆ＥＣＬ準決勝第１戦 シャフタール・ドネツク１―２クリスタルパレス（４月３０日）

欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）の準決勝第１戦が行われ、クリスタルパレス（イングランド）の日本代表ＭＦ鎌田大地が、アウェーのシャフタール・ドネツク（ウクライナ）戦で１ゴール１アシストの活躍をみせ、決勝進出へと前進した。

試合は前半１分、この試合最初の攻撃でクリスタルパレスのセネガル代表ＦＷサールが決めて先制。幸先のいいスタートを切ったが、後半２分、ニアでフリックしたＣＫをシャフタール・ドネツクのウクライナ代表ＭＦオチェレトコに押し込まれ、同点に追いつかれた。

後半１３分、クリスタルパレスはロングスローをゴール前に放り込むと、こぼれ球に反応したのが鎌田。ゴール正面から浮き球に左足を振り抜き、低く鋭いシュートを放つと、これがＧＫの股を抜くゴールとなった。さらにクリスタルパレスは同３９分、中盤でボールを拾った鎌田が運んでカウンターを発動。鎌田は相手ＤＦの動きを見て、左へラストパス。これをノルウェー代表ＦＷストランドラーセンが決めて３点目を奪った。

鎌田はフランクフルト時代の２１―２２年に欧州リーグを制覇。自身２度目の国際タイトル獲得を目指し、５月７日にホームの準決勝第２戦を戦う。