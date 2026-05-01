◇米女子ゴルフツアー リビエラマヤ・オープン第1日（2026年4月30日 メキシコ エルカマレオンGC＝6583ヤード、パー72）

第1ラウンドが行われ、ツアールーキーの原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）と桜井心那（22＝王子ホールディングス）が4アンダー68で回り日本勢最上位の4位で発進した。首位とは2打差。

勝みなみ（27＝明治安田）は3アンダー69で10位。西村優菜（25＝スターツ）は1アンダー71の27位で滑り出した。

岩井明愛（23＝Honda）、吉田優利（26＝エプソン）イーブンパー72の43位で初日を終えた。

前回大会覇者の岩井千怜（23＝Honda）、笹生優花（24＝アース製薬）は3オーバー75で85位。渋野日向子（27＝サントリー）は4オーバー76で97位と出遅れた。

メラニー・グリーン（24＝米国）、ブリアナ・ドウ（36＝米国）が6アンダー66で首位に立った。

前週のメジャー大会シェブロン選手権を制した世界ランク1位のネリー・コルダ（27＝米国）は4アンダー68で4位につけた。