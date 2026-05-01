『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』METAL BUILDに「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」が登場
バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン』より「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月7日(木)17時から予約受け付けが開始となり、2026年11月発送予定。
2026年11月発送予定「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」(17,600円)
2形態への変形ギミックで好評を博した超大型武装であるMETAL BUILD Hi-νガンダム用「ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー」がカラーリングと一部仕様を変更して再登場。
「Hi-νガンダム[METAL BUILD EXPO]」に合わせたカラーリングへの刷新に加え、小説内でも“チューブ”と表現されるケーブルがより存在感を演出できる太さに変更されている。
「Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」と合わせ、迫力のあるディスプレイが可能。なお、本商品にはダイキャストは使用されていない。
(C)サンライズ
2026年11月発送予定「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」(17,600円)
「Hi-νガンダム[METAL BUILD EXPO]」に合わせたカラーリングへの刷新に加え、小説内でも“チューブ”と表現されるケーブルがより存在感を演出できる太さに変更されている。
「Hi-νガンダム専用HWSオプションセット」と合わせ、迫力のあるディスプレイが可能。なお、本商品にはダイキャストは使用されていない。
(C)サンライズ