「気がついたらサイズ欠け」となる前に！【ユニクロ】今買って長く着られる♡「きれいめワンピ」

2026年春夏の【ユニクロ】も、軽やかにおしゃれを楽しめるワンピースが豊作。暑い季節にとどまらず、カーディガンやジャケットを羽織ったり、薄手のトップスを重ねたりと、着こなし方次第で今すぐ活躍してくれるのがポイント。シルエットの美しさや素材の心地よさにこだわった一着は、デイリーからお出かけまで幅広いシーンで活躍するはず。季節の変わり目にも取り入れやすい、着回し力の高いラインナップをお届けします。

ここぞという日に頼れるエレガントなシルエット

【ユニクロ】「リネンブレンドVネックワンピース」\4,990（税込・セール価格）

Vネックやウエストの切り替えなど、エレガントなディテールが光るワンピース。肩やウエストに施されたギャザーが自然な立体感を生み出し、一着でコーデが完成する華やかさが魅力です。レストランやリゾートなどのおめかしシーンにも重宝しそう。リネンの清涼感とレーヨンのなめらかさを兼ね備えた、優しい肌ざわりも嬉しいポイントです。寒さが残る春先には、薄手のインナーを合わせたレイヤードスタイルがおすすめ。