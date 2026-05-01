亀と触れ合う猫ちゃんの姿。おうちでまったり過ごす平和な光景が反響を呼んでいます。話題の投稿は49万回以上表示され「お外なんて…ムリムリ！安全なお家でノンビリまったり過ごそ」「猫と亀の仲。世界でも稀、貴重な映像だと思います。素晴らしい」「今日も仲良くイチャイチャ！見せつけてくれますなぁ」とのコメントが寄せられていました。

【動画：おうちの中で一緒に過ごす『猫と亀』…種族を超えた『平和なやり取り』】

猫と亀の「まったりタイム」

Xアカウント「アメチカンのもな@福岡の猫」に投稿されたのは、おうちでまったり暮らす2匹の姿です。仰向けになって日向ぼっこしているのは猫の「小雪」ちゃん。小雪ちゃんの隣にいるのはクサガメの「軍曹」くんです。

軍曹くんが首を伸ばすと、小雪ちゃんがタッチしたといいます。まったり遊ぶ2匹を見て「もう野生には戻れない」と投稿者さんは感じたそうです。

小雪ちゃんのことが大好きな軍曹くんは、小雪ちゃんが移動すると、スケボーに乗って追いかけるといいます。勢い余って小雪ちゃんにぶつかってしまうこともあるのだそう。小雪ちゃんも、軍曹くんが近くに来てもやさしく一緒に遊ぶそうです。

幸せそうに寄り添う姿を見ていると、確かに「もう野生には戻れない」という言葉にも納得してしまいますね。

あまりに平和な光景にX民もほっこり

小雪ちゃんと軍曹くんのまったりタイムを見たXユーザーたちからは「なんて平穏な日々なんだ」「なんて幸せな空間」「こんなに平和なのに。なんで世の中ギスギスしてんのかねえ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「アメチカンのもな@福岡の猫」では、小雪ちゃん、軍曹くん、同居猫のもなちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「アメチカンのもな@福岡の猫」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。