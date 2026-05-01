ABEMAの瀧山あかねアナウンサー（31）が1日までに自身のインスタグラムを更新。肩出しワンピース姿を披露した。

「私もびっくりなのですが…テレビ朝日さんの見取り図じゃん『小声女子会』に呼んでいただきました…！すごい見てたから嬉しい！（盛山さんのおかげでございます！）」とつづり、白と黒のツートンの肩出しワンピース姿の写真をアップ。

「借りてきた猫になってますが小声だから言えること言ってきました！！ぜひリアルタイムでもTverでもご覧ください！」とアピールした。番組は4月30日深夜に放送された。

この投稿にフォロワーらからは「かわいい〜！！」「美しいです！」「超絶超絶超絶可愛い」「めちゃくちゃ素敵です」などの声が寄せられている。

瀧山アナは兵庫県出身。2011年にNMB48に2期生として加入、翌12年1月15日に学業優先を理由にグループを卒業。関西学院大学進学後にタレント活動を再開し、18年4月からABEMAアナウンサーとして活動している。

2023年にはファースト写真集「あかねのね」（宝島社）を発売した。