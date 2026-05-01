5月1日は例年、落語芸術協会所属の新真打の披露興行が始まるハレの日。今年も新宿末広亭で、初日を迎える。

通常の興行であれば初日と呼ばれる日だが、披露興行の初日は特別に大初日（おおしょにち）と呼ぶのが習わしだ。

新宿末広亭の夜席で10日間、その後、浅草演芸ホールにて5月中席（11日～20日）の昼夜で10日間、池袋演芸場にて6月中席（11日～20日）の昼夜で10日間、7月にはお江戸上野広小路亭と深川江戸資料館小劇場（国立演芸場主催）が5日ずつあり、興行日数は60日に及ぶ。

その後、日本各地で新真打各自が披露興行落語会を開催する。1年近くは、新真打として祝われる側でニコニコしていることができる。周囲も「新真打！」「師匠！」と持ち上げてくれる。

所属団体によって違いはあるが、落語協会（柳家さん喬会長）、落語芸術協会（春風亭昇太会長）の場合、披露興行の前に披露パーティーがあり、その前に記者会見があるというプロセスで、新真打を盛り立てる。

落語芸術協会の新真打は4人

今春、落語芸術協会に誕生した新真打は、春風亭昇太門下の春風亭昇吾（42）、桂竹丸門下の桂竹千代（39）、雷門音助改め三代目雷門五郎（38）、昔昔亭桃太郎門下の昔昔亭喜太郎（44）の4人。

3月5日に行われた記者会見で4人が語った自分の強みについて言葉を拾ってみる。

昇吾「昨年、髄膜炎という病気をやりました。致死率75％。生死をさまよいました。1回死んだ春風亭昇吾、不死鳥の春風亭昇吾。僕も大物司会者を目指して精進していきます」

ちなみに昇吾は、師匠昇太に入門する際「パソコン関連の職場で働いていました」と自己申告した。ある日、昇太が新しく購入したパソコンの立ち上げを依頼したところ、なぜかできない。その際に明らかになったのは「ネットカフェの店員だったことが分かりました。だまされましたね」（昇太）。

続いての竹千代は、大学院で古事記や日本書紀などの古代史を修め、「古代史マスター落語家」を自認している。

「入門して15年間、ネタ数だけを増やしてきて、古典落語が200席以上、自作が100席以上。年間750席をやっておりまして、これからもとにかくしゃべりまくりたい」

信金勤めから脱サラした雷門五郎

信用金庫勤めから脱サラした五郎は、元信金マンという気真面目さで、端正な古典落語をしゃべる本格派。4人の中で唯一、名前を新たにする。

「師匠に、五郎になれとおっしゃっていただいた。大師匠（師匠の師匠）も名乗っていた名前で、一門で大切にしているので、まずは自分がしっかりしないといけない」と表情を引き締めていた。

爆笑王として仲間内にも慕われた昔昔亭桃太郎師匠に入門した喜太郎は、古典落語と新作落語の二刀流。

「師匠によく言われていたことがあります。落語芸術協会の落語家はウケてなんぼだ。俺は爆笑王になった。お前もそれを目指せ。その思いを継いで、師匠を超える爆笑王になりたいと思いますので」と話したところで喜太郎は涙を流し始める。というのも、本来であれば喜太郎の隣に座り弟子の門出にあいさつする予定だった桃太郎師匠は昨年末、急死した。

「亡くなったことを知ったのは、家族葬で火葬も済んだ後。お線香を上げたのは2月中旬でこれまであまり実感がなかったのですが、きょう、オフィシャルの場で、初めて師匠がいないんだなと実感できました」と言葉をつないだ。

連夜の大宴会の支払いは新真打

会見後も4人が二ツ目として普段の高座を務めながら、4月19日には、東京・京王プラザホテルで700人近くの招待客を招いての披露パーティーを開催。結婚披露パーティーは人によっては2度も3度もできるが、真打ち昇進披露パーティーは、どんな落語家でも1度しかできない。生涯の一度の晴れ舞台は、つつがなくとり行われた。

そしていよいよ披露興行が開幕。初めて寄席のトリ（おしまいに出るお役）に上がり、高座を務める。

その緊張だけでも大変なのに、加えて連日、公演後の打ち上げという飲み会が続く。披露興行の出演者や一門は一門以外の後輩などを引き連れての連夜の大宴会。もちろん、支払いは新真打持ちだ。

4人にとっては、体調維持同様お財布の中身も気がかりな披露興行。ぜひ足をお運びください。

取材・文/渡邉寧久 内外タイムス