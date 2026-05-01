北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で、妻の遺体を焼くなどした疑いで33歳の職員の男が逮捕されました。5月1日から夏の営業が始まる動物園前から中継です。

旭川市の旭山動物園です。本来であれば4月29日から、夏の営業を始める予定でしたが、警察の捜査が続いていることから、開園日が延期となっていました。5月1日午前9時半から営業が始まり、園内では準備が進んでいると思われます。

死体損壊の疑いで逮捕されたのは、旭山動物園に勤務する鈴木達也容疑者（33）です。鈴木容疑者は3月31日ごろ、旭川市の旭山動物園に妻の鈴木由衣さん（33）の遺体を運び込み、焼却するなどして遺体を損壊した疑いがもたれています。警察によりますと、園内の焼却炉から由衣さんの遺体の一部が発見され、調べに対し、鈴木容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。

また、これまでの取材で、鈴木容疑者は任意の調べに「動物園の営業時間外の夜間に遺棄した」という趣旨の話をしていて、由衣さんの殺害をほのめかしていることがわかっています。一方で、これまでに警察への相談歴はなく、2人の間に何があったのかは、明らかになっていません。警察は、捜査本部を設置し、殺人事件の可能性を視野に調べています。