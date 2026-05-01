「がっかりした」「私を苛立たせた」主力→出番激減…冷遇される日本人MFの“態度”にレジェンドが苦言「許せない」

「がっかりした」「私を苛立たせた」主力→出番激減…冷遇される日本人MFの“態度”にレジェンドが苦言「許せない」