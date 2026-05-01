東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値183.70 高値187.56 安値182.31
191.99 ハイブレイク
189.77 抵抗2
186.74 抵抗1
184.52 ピボット
181.49 支持1
179.27 支持2
176.24 ローブレイク
ポンド円
終値213.04 高値216.60 安値210.47
222.40 ハイブレイク
219.50 抵抗2
216.27 抵抗1
213.37 ピボット
210.14 支持1
207.24 支持2
204.01 ローブレイク
スイス円
終値200.46 高値203.10 安値198.27
207.78 ハイブレイク
205.44 抵抗2
202.95 抵抗1
200.61 ピボット
198.12 支持1
195.78 支持2
193.29 ローブレイク
豪ドル円
終値112.77 高値114.45 安値111.33
117.49 ハイブレイク
115.97 抵抗2
114.37 抵抗1
112.85 ピボット
111.25 支持1
109.73 支持2
108.13 ローブレイク
NZドル円
終値92.52 高値93.79 安値91.34
96.21 ハイブレイク
95.00 抵抗2
93.76 抵抗1
92.55 ピボット
91.31 支持1
90.10 支持2
88.86 ローブレイク
カナダドル円
終値115.34 高値117.52 安値113.93
120.85 ハイブレイク
119.19 抵抗2
117.26 抵抗1
115.60 ピボット
113.67 支持1
112.01 支持2
110.08 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値183.70 高値187.56 安値182.31
191.99 ハイブレイク
189.77 抵抗2
186.74 抵抗1
184.52 ピボット
181.49 支持1
179.27 支持2
176.24 ローブレイク
ポンド円
終値213.04 高値216.60 安値210.47
222.40 ハイブレイク
219.50 抵抗2
216.27 抵抗1
213.37 ピボット
210.14 支持1
207.24 支持2
204.01 ローブレイク
スイス円
終値200.46 高値203.10 安値198.27
207.78 ハイブレイク
205.44 抵抗2
202.95 抵抗1
200.61 ピボット
198.12 支持1
195.78 支持2
193.29 ローブレイク
豪ドル円
終値112.77 高値114.45 安値111.33
117.49 ハイブレイク
115.97 抵抗2
114.37 抵抗1
112.85 ピボット
111.25 支持1
109.73 支持2
108.13 ローブレイク
NZドル円
終値92.52 高値93.79 安値91.34
96.21 ハイブレイク
95.00 抵抗2
93.76 抵抗1
92.55 ピボット
91.31 支持1
90.10 支持2
88.86 ローブレイク
カナダドル円
終値115.34 高値117.52 安値113.93
120.85 ハイブレイク
119.19 抵抗2
117.26 抵抗1
115.60 ピボット
113.67 支持1
112.01 支持2
110.08 ローブレイク