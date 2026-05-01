東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7201　高値0.7203　安値0.7110

0.7326　ハイブレイク
0.7264　抵抗2
0.7233　抵抗1
0.7171　ピボット
0.7140　支持1
0.7078　支持2
0.7047　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5908　高値0.5911　安値0.5821

0.6029　ハイブレイク
0.5970　抵抗2
0.5939　抵抗1
0.5880　ピボット
0.5849　支持1
0.5790　支持2
0.5759　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3582　高値1.3690　安値1.3580

1.3765　ハイブレイク
1.3727　抵抗2
1.3655　抵抗1
1.3617　ピボット
1.3545　支持1
1.3507　支持2
1.3435　ローブレイク