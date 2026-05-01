東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7201 高値0.7203 安値0.7110
0.7326 ハイブレイク
0.7264 抵抗2
0.7233 抵抗1
0.7171 ピボット
0.7140 支持1
0.7078 支持2
0.7047 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5908 高値0.5911 安値0.5821
0.6029 ハイブレイク
0.5970 抵抗2
0.5939 抵抗1
0.5880 ピボット
0.5849 支持1
0.5790 支持2
0.5759 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3582 高値1.3690 安値1.3580
1.3765 ハイブレイク
1.3727 抵抗2
1.3655 抵抗1
1.3617 ピボット
1.3545 支持1
1.3507 支持2
1.3435 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7201 高値0.7203 安値0.7110
0.7326 ハイブレイク
0.7264 抵抗2
0.7233 抵抗1
0.7171 ピボット
0.7140 支持1
0.7078 支持2
0.7047 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5908 高値0.5911 安値0.5821
0.6029 ハイブレイク
0.5970 抵抗2
0.5939 抵抗1
0.5880 ピボット
0.5849 支持1
0.5790 支持2
0.5759 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3582 高値1.3690 安値1.3580
1.3765 ハイブレイク
1.3727 抵抗2
1.3655 抵抗1
1.3617 ピボット
1.3545 支持1
1.3507 支持2
1.3435 ローブレイク