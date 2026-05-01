鹿島の小泉文明社長が負傷を報告「火曜の夜にタクシーに轢かれまして」
鹿島アントラーズの小泉文明社長が4月30日、「火曜の夜にタクシーに轢かれまして、幸いそんなに強い衝突では無かったのですが、左足の骨折と顔と頭に切り傷が数カ所という症状でした」とX(@Koizumi)で公表した。
小泉社長は「怪我人の情報といっても、選手ではなく私でして。。。」と始めた投稿で負傷を報告。今後は骨折の手術を行うという。「幸い先ほどもオンラインで経営会議にも出れるくらい元気ではあります!」としつつ、「おそらく5月いっぱいは不在となりますが、プレーオフとワールドカップに間に合わせるよう治療していきますので、すみませんが、よろしくお願いします」と伝えた。
同氏は2019年8月30日に鹿島の代表取締役社長に就任した。チームは昨季J1リーグ優勝を果たし、今季はJ1百年構想リーグEASTで首位に立っている。
小泉社長は「怪我人の情報といっても、選手ではなく私でして。。。」と始めた投稿で負傷を報告。今後は骨折の手術を行うという。「幸い先ほどもオンラインで経営会議にも出れるくらい元気ではあります!」としつつ、「おそらく5月いっぱいは不在となりますが、プレーオフとワールドカップに間に合わせるよう治療していきますので、すみませんが、よろしくお願いします」と伝えた。
同氏は2019年8月30日に鹿島の代表取締役社長に就任した。チームは昨季J1リーグ優勝を果たし、今季はJ1百年構想リーグEASTで首位に立っている。