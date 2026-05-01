『SDコマンド戦記』「元祖SDガンダムワールド」復活！「キャプテンフォーミュラー91」が新たに登場
バンダイスピリッツは、『SDコマンド戦記』より「元祖SDガンダムワールド キャプテンフォーミュラー91」(7,700円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月1日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「元祖SDガンダムワールド キャプテンフォーミュラー91」(7,700円)
「元祖SDガンダムワールド」が新たに復活！！
当時の商品を徹底スキャンしたなつかしさ溢れるパーツと、選べる復活元祖SDオリジナルパーツが追加され「今新たに思い出の元祖SDが手に入る」！
『SDコマンド戦記』より「キャプテンフォーミュラー91」が一部彩色追加、そして新規造形の復活元祖SDオリジナルパーツ(顔部)とともに、新たに「元祖SDガンダムワールド」に登場。
「復活元祖SDオリジナルパーツ」と「当時品をスキャンしたパーツ」のどちらかを選んで組み立てる仕様となっている。
(C)サンライズ
2026年10月発送予定「元祖SDガンダムワールド キャプテンフォーミュラー91」(7,700円)
当時の商品を徹底スキャンしたなつかしさ溢れるパーツと、選べる復活元祖SDオリジナルパーツが追加され「今新たに思い出の元祖SDが手に入る」！
『SDコマンド戦記』より「キャプテンフォーミュラー91」が一部彩色追加、そして新規造形の復活元祖SDオリジナルパーツ(顔部)とともに、新たに「元祖SDガンダムワールド」に登場。
「復活元祖SDオリジナルパーツ」と「当時品をスキャンしたパーツ」のどちらかを選んで組み立てる仕様となっている。
(C)サンライズ