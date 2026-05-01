『ゼンレスゾーンゼロ』S.H.Figuartsに「0号・アンビー」が登場
バンダイスピリッツは、『ゼンレスゾーンゼロ』より「S.H.Figuarts 0号・アンビー」(12,100円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年5月1日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2027年1月発送予定。
2027年1月発送予定「S.H.Figuarts 0号・アンビー」(12,100円)
S.H.Figuarts『ゼンレスゾーンゼロ』シリーズ第2弾は「0号・アンビー」が登場。
3種の表情パーツが付属しアンビーの魅力を表現。双剣は分離状態と合体状態が付属し、特殊な金型技法により脛アーマーの模様を再現している。
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.
2027年1月発送予定「S.H.Figuarts 0号・アンビー」(12,100円)
S.H.Figuarts『ゼンレスゾーンゼロ』シリーズ第2弾は「0号・アンビー」が登場。
3種の表情パーツが付属しアンビーの魅力を表現。双剣は分離状態と合体状態が付属し、特殊な金型技法により脛アーマーの模様を再現している。
Copyright (C) miHoYo. All Rights Reserved.