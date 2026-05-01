ROIROMのデビュー後初の単独ライブ、7月に横浜アリーナで開催決定！ 本多大夢＆浜川路己が喜びのコメント
5月7日にデビューを控えた本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオROIROM（ロイロム）。彼らの冠番組『ゲストはROIROM』（日本テレビ／毎週木曜24時59分）が4月30日に初回放送を迎え、番組内でデビュー後初の単独ライブの開催を発表、2人のコメントが到着した。
【写真】5月7日にデビュー！ ROIROM本多大夢＆浜川路己ソロカット
国内外のオーディション番組に参加し注目を集める中、2025年5月にROIROM結成を発表。昨年11月にはデジタルシングル「Dear DIVA」でプレデビュー。11月23日に初のショーケースを有明アリーナで開催し2万人を動員。12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」、今年3月には第3弾「DRESS CODE」をリリースしたROIROM。5月7日にいよいよデビューを控える。
そんな彼らのデビュー後初の単独ライブ「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”』が、横浜アリーナにて7月19日・20日に開催されることが発表された。
昨年11月に有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前にも関わらず約2万人を動員した大注目の2人。結成からの1年の集大成を体現する、特別な夜に期待が集まる。
本日10時より、ファンクラブでのチケット先行発売が開始される。
本多大夢は「デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています。披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください！ 僕たちも皆さまに会えるのが楽しみです！」とコメント。
浜川路己は「こんにちは！ 浜川路己です。デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせて頂けて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。今回のライブは『神秘的×ユニーク』をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています。ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたら嬉しいです！ 早く皆さんに会いたいです。気を付けてきてね〜 あいしてゆー」と言葉を寄せている。
「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」は、横浜アリーナにて7月19日・20日開催。
【写真】5月7日にデビュー！ ROIROM本多大夢＆浜川路己ソロカット
国内外のオーディション番組に参加し注目を集める中、2025年5月にROIROM結成を発表。昨年11月にはデジタルシングル「Dear DIVA」でプレデビュー。11月23日に初のショーケースを有明アリーナで開催し2万人を動員。12月にはプレデビュー第2弾「My Princess」、今年3月には第3弾「DRESS CODE」をリリースしたROIROM。5月7日にいよいよデビューを控える。
昨年11月に有明アリーナで開催されたショーケースでは、デビュー前にも関わらず約2万人を動員した大注目の2人。結成からの1年の集大成を体現する、特別な夜に期待が集まる。
本日10時より、ファンクラブでのチケット先行発売が開始される。
本多大夢は「デビュー後初の単独ライブを横浜アリーナでやらせていただけること、とても光栄に思っています。披露させていただく楽曲のほとんどが未配信のものですが、誰でも楽しめる構成と演出になっているので楽しみにしていてください！ 僕たちも皆さまに会えるのが楽しみです！」とコメント。
浜川路己は「こんにちは！ 浜川路己です。デビューしてすぐに、このような大きなステージに立たせて頂けて、本当に本当に光栄で感謝の気持ちでいっぱいです。今回のライブは『神秘的×ユニーク』をテーマに、楽曲制作からステージづくりまで自分たちでも関わらせて頂きながら、準備しています。ROIROMらしいジャンルレスな楽曲をたくさん披露するので、ぜひ皆さんで一緒に楽しんで、盛り上がっていただけたら嬉しいです！ 早く皆さんに会いたいです。気を付けてきてね〜 あいしてゆー」と言葉を寄せている。
「ROIROM 1st Concert 2026 “MYSTIQUE”」は、横浜アリーナにて7月19日・20日開催。