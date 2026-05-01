本人がSNSで投稿

男子テニスの錦織圭（ユニクロ）が1日、自身のSNSで今シーズン限りでの引退を発表した。「どんな時も応援してくださった皆さま、そして常にそばで支えてくれた家族に、心から感謝しています」と胸中を記した。日本時間早朝に本人から届いたニュースに、ファンも様々な反応を示した。

錦織は2014年、全米オープンで準優勝に輝くなど、アジア男子では最高となる世界ランキング4位までのぼり詰めた。16年リオ五輪では男子シングルスで銅メダルを獲得。ツアー通算12勝を誇る。

錦織は「正直に言えば、今でもコートに立ち続けたい気持ちはあります。それでも、これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます。テニスという競技に出会えたこと、この道を歩んでこられたことを、心から幸せに思います」などと記した。

日本テニス界の歴史を塗り替えてきた錦織。4月には海外メディアがサラソタオープンを最後に引退すると報じていたが、これを自ら否定していた。今回の投稿では「残りの試合も、一瞬一瞬を大切に、最後まで戦い抜きます」とまだ出場予定があることを示唆している。

長らくスポーツ界で輝きを放ってきた36歳の決断に、SNS上では「遂にこの日が来てしまった」「本当な偉大な選手だった」「日本男子テニスの歴史を変えた男、錦織圭」「頑張ったね、ありがとう！！」「朝から泣いてしまった」などと、悲しむファンが感謝を記していた。



（THE ANSWER編集部）