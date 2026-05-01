シンガー・ソングライターのビリー・アイリッシュが、兄で長年の創作パートナーでもあるフィニアスとの不仲説について真相を明かした。噂の発端は2024年9月に開幕し、2025年11月まで行われた「ヒット・ミー・ハード・アンド・ソフト・ツアー」にフィニアスが参加しなかったこと。だが、ビリーは両者の関係に亀裂が入った事実は一切ないと断言している。



【写真】兄との不仲説について真相を明かしたビリー・アイリッシュ

エル誌のインタビューで、ビリーは不仲説について「誰かが「ビリーとフィニアスが仲違いしたらしいよ」って言ってるのを聞いたの。でもね、私たちは一度も、そしてこれからも絶対に決裂なんてしない」と語った。



さらに、兄妹ならではの関係性については「人生で一番ひどい大ゲンカをすることもある。でも5分後にはもう笑って一緒に音楽を作ってる。それが兄妹ってやつなの。他には代わりがない関係よ」と続ける。



同じインタビューに参加したフィニアスもツアー不参加の理由を説明。長期間のツアー生活が得意ではないことが一因だとしつつ、ビリーと共演すること自体は大好きだと明かした。「ツアー生活が好きじゃないのは事実だけど、ショー自体は大好きだし、ビリーのそばにいるのも好き。この1年、彼女が何カ月もツアーで不在の間、すごく寂しかった」



また、ビリーは兄の存在が創作に欠かせないとしながらも、将来は適度な距離を保つことにも前向きな姿勢を見せている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）