麻雀に愛された女が久しぶりに笑った。KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）が4月30日、「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズの第2試合に登板。苦しんだポストシーズン最終日に結果を出した。

【映像】伊達、苦戦ムード突き破り“復活の兆し”

1試合目に出場した滝沢和典（連盟）は役満・四暗刻を炸裂させトップを飾った。2試合目は起家から赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、BEAST X・東城りお（連盟）、伊達、EX風林火山・勝又健志（連盟）の並びでスタート。

試合が大きく動いたのは東3局。伊達が大物手をテンパイすると、一発でツモアガリし、18000点を加点。復活の狼煙を上げる。南1局では、園田が先制リーチで仕掛けるも、伊達が追いつき、ツモアガリして8000点（供託1000点）を奪取した。

さらに伊達は南2局で園田とのめくり合いを制し、5200点（供託1000点）を奪取。大きな加点に成功した。南3局には東城が8000点（供託1000点）、オーラスには園田が勝又から12000点（＋600点）と意地のアガリを見せるも、伊達の牙城を崩せず、KONAMI麻雀格闘倶楽部がデイリーダブルを飾った。

レギュラーシーズンから数えて5戦連続ラスを引いていた伊達は試合会場を去る際、カメラに向かって満面の笑みを見せた。インタビューに応じると、「まだぼんやりしていて。良かった〜という気持ちがすごい大きいです」とホッと一息。

さらにこの日の試合会場で滝沢監督から「（2戦目を戦う上で）1戦目に余裕のあるトップが取れたら伊達さん出る？」と声を掛けてもらったことを明かした。そんな監督の期待に応えて出した会心の1勝。伊達は「チームメイトが大好きです。優しすぎます」とその存在の大きさに感謝した。

チームは3位でファイナルに進出。セミファイナルは苦戦したが、最後に全選手が結果を出すなど、ファイナルに向けて、視界は良好だ。伊達は「チーム一丸となって、残り2週間頑張ります！」と意気込んだ。

ファイナルに進出したのはEX風林火山、BEAST X、KONAMI麻雀格闘俱楽部、TEAM雷電。この4チームで残り8戦を行い、優勝を争う。なお、EX風林火山以外が優勝すれば、初めてシャーレを掲げることとなる。

【第2試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）4万100点/＋60.1

2着 BEAST X・東城りお（連盟）2万7000点/＋7.0

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）1万9400点/▲20.6

4着 EX風林火山・勝又健志（連盟）1万3500点/▲46.5

【4月30日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋446.6（20/20）

2位 BEAST X ＋376.7（20/20）

3位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋240.7（20/20）

4位 TEAM雷電 ＋152.4（20/20）

5位 セガサミーフェニックス ＋21.3（20/20）

6位 赤坂ドリブンズ −119.8（20/20）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）