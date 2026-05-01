「巨人２−３広島」（３０日、東京ドーム）

ベンチの広島・新井貴浩監督は念じていた。「振れよ！振れよ！」。２点を追う八回２死一、二塁で打席には坂倉。３ボールになり「『スイングしろよ』と思って見ていた」。結果は４球目を打っての値千金逆転３ラン。最高の一打を放って帰ってきたヒーローを大興奮で出迎えた。

苦しんだ戦いを制した。相手先発・ウィットリーに１０三振を喫し、６回無安打に封じられた。最終的に七回２死で平川が中前打を放つまで無安打。指揮官も「初回を見て『なかなか厳しいぞ』」と感じ取っていた。その中で四球を打線全体で７個選んだ。試合前の時点でのチーム四球数４７は１２球団最少。淡泊な攻撃が続いていた野手陣が、この日は粘りも見せながらつなぎ、３安打での勝利となった。

これで３連勝した開幕カード以来となる９カードぶりの勝ち越し。指揮官は「ビジターでこのような逆転勝ちはすごく大きいと思う」とうなずきながら、「左翼席のファンの皆さんがすごく盛り上がっているのがベンチにも伝わってきた。うれしかったです」と笑みを浮かべた。

３・４月は９勝１５敗１分けの５位で終了。主力と見込んでいた打者が軒並み開幕から不調だったが、ここに来て坂倉を筆頭に上がり目を感じさせている。「また明日からホームに帰って良い戦いがしたい。これをつなげてね」と新井監督。鯉の季節、ここから昇っていくしかない。