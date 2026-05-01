正しい眉の描き方知らないとまずい！眉メイクで損してる人の共通点
眉の下のラインがガタガタ
眉の形もそれなりにキレイに描けていて、カラーもグラデーションで仕上げているのに、なんだかパッとしない…という場合に多いのが、よく見ると下のラインがガタガタになってしまっているパターンです。
眉の下のラインはとても重要なポイントで、ここがキレイに描けていると、ワンランク上の仕上がりに見えます。
眉を描き終えたら、コンシーラーで眉の下のラインを縁取って、軽くぼかすと下のラインをキレイに整えることができますよ。
カラーが合っていない
キレイに眉が描けていても、カラーが合っていないと垢抜けた印象には見えません。
最近は、眉の存在感をあまり主張しないのがトレンドなので、髪の毛の色よりも2トーン程明るいカラーのアイテムを使うようにしてみましょう。
その際に、白みを感じるカラーを選ぶと、よりトレンド感のある眉に仕上げることができます。
自眉の密度がしっかりある方は、眉のブリーチをするか、眉マスカラの前にコンシーラーをスクリューブラシに取って、コンシーラーを同じ要領で塗ってから眉マスカラをすると、眉マスカラのカラーをキレイに発色させることができます。
眉尻がぼやけている
眉尻がぼやけていると、全体がぼやけて見え、だらしない印象を与えます。
気を付けていても、眉尻がぼやけてしまいやすい方は、眉を描いた後に、極細のアイブロウペンシルで眉尻に3〜4本毛を描き足すようにしてみましょう。
たったこれだけで眉が引き締まって、洗練された印象に見えますよ。
【使用アイテム】
・ハンオールブロウカラー 05／ロムアンド
・ヴィセ リシェ アイブロウペンシルＳ／ヴィセ リシェ
・ブルームニュアンス ブロウパレット 02／ジルスチュアート
・アイブロウペンシルスーパースリム0.8／ケイト
いかがでしたか？眉メイクで損している人の共通点をご紹介しました。ちょっとしたことがメイクのクオリティーに大きく関わってくるので、ぜひ試してみてくださいね！