正しい眉の描き方知らないとまずい！眉メイクで損してる人の共通点

メイクアップアドバイザーの伊早坂美裕です。それなりに上手く眉メイクできていると思うんだけど、今一歩垢抜けて見えない気がすると感じることありませんか？ そこで今回は、眉メイクで損している人の共通点をご紹介します。

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眉の下のラインがガタガタ

眉の形もそれなりにキレイに描けていて、カラーもグラデーションで仕上げているのに、なんだかパッとしない…という場合に多いのが、よく見ると下のラインがガタガタになってしまっているパターンです。

眉の下のラインはとても重要なポイントで、ここがキレイに描けていると、ワンランク上の仕上がりに見えます。

眉を描き終えたら、コンシーラーで眉の下のラインを縁取って、軽くぼかすと下のラインをキレイに整えることができますよ。

カラーが合っていない

キレイに眉が描けていても、カラーが合っていないと垢抜けた印象には見えません。

最近は、眉の存在感をあまり主張しないのがトレンドなので、髪の毛の色よりも2トーン程明るいカラーのアイテムを使うようにしてみましょう。

その際に、白みを感じるカラーを選ぶと、よりトレンド感のある眉に仕上げることができます。

自眉の密度がしっかりある方は、眉のブリーチをするか、眉マスカラの前にコンシーラーをスクリューブラシに取って、コンシーラーを同じ要領で塗ってから眉マスカラをすると、眉マスカラのカラーをキレイに発色させることができます。

眉尻がぼやけている

眉尻がぼやけていると、全体がぼやけて見え、だらしない印象を与えます。

気を付けていても、眉尻がぼやけてしまいやすい方は、眉を描いた後に、極細のアイブロウペンシルで眉尻に3〜4本毛を描き足すようにしてみましょう。

たったこれだけで眉が引き締まって、洗練された印象に見えますよ。

【使用アイテム】

・ハンオールブロウカラー 05／ロムアンド

・ヴィセ リシェ アイブロウペンシルＳ／ヴィセ リシェ

・ブルームニュアンス ブロウパレット 02／ジルスチュアート

・アイブロウペンシルスーパースリム0.8／ケイト

いかがでしたか？眉メイクで損している人の共通点をご紹介しました。ちょっとしたことがメイクのクオリティーに大きく関わってくるので、ぜひ試してみてくださいね！