【2026年5月の運勢ランキング】いちばん運がいいのは何月生まれ！？

占い師の七海波です。タロットカードを使って、生まれ月別に2026年5月の運勢とメッセージをランキング形式でお伝えします。

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2026年5月の運勢

カード名【法王】

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あなたにとっての正しい道を見極める

今月のテーマは「正しい道を選ぶ」

4月26日、変化と革命をもたらす天王星が双子座へと移動し、「情報」や「コミュニケーション」を重視する流れが強まっています。近年広がりを見せるAIの存在も、その象徴といえるでしょう。疑問の解決から人生相談まで、私たちの生活に深く関わるようになってきました。

ただし、便利なツールである一方で、すべてが正しいとは限りません。思いつきや勢いのまま受け取るのではなく、一度立ち止まって確かめる姿勢が大切です。

「力」のカードは、衝動をやさしく制御する強さを教えてくれます。焦らず、丁寧に選ぶことで、あなたにとっての正しい道が見えてくるでしょう。

1位：4月生まれ

カード名

【太陽】

変化を味方にできる

今月のテーマは「変化も楽しむ」

周囲で起こる変化に対しても、明るく前向きに受け止められるときです。戸惑う場面があっても、あなたの柔軟さと行動力が、状況を良い方向へと導いてくれるでしょう。

新しい情報や環境にも自然と順応でき、チャンスをつかみやすい流れに。楽しむ気持ちを大切にすることで、運気はさらに広がっていきます。

2位：5月生まれ

カード名

【星】

見方ひとつで未来が変わる

今月のテーマは「視点を変える」

同じ出来事でも、少し角度を変えて見てみることで、まったく違う可能性が見えてきそうです。これまで当たり前だと思っていた考え方をゆるめることで、新しい選択肢が自然と広がっていくでしょう。

前向きな視点を持つことが、チャンスを引き寄せる鍵に。柔軟な発想が、あなたの未来をより明るく照らしてくれます。

3位：7月生まれ

カード名

【女教皇】

静かな確信が正解を教える

今月のテーマは「真実を見極める」。

情報や変化が多い中でも、冷静に本質を見抜く力が冴えるときです。周囲の声に流されることなく、自分の感覚を信じることで、大切なものが自然と見えてくるでしょう。

迷いがちな場面でも、落ち着いて判断することで正しい選択へ。あなたの冷静さが、これからの流れを安定したものにしてくれます。

4位：3月生まれ

カード名

【魔術師】

ひとつ決めれば流れは動く

今月のテーマは「迷いを断ち切る」

あれこれ考えすぎて動けなかったことも、思いきってひとつ選ぶことで流れが変わりそうです。迷いは悪いものではなく、選ぶための過程。

「これでいこう」と決めた瞬間に、状況は自然と動き出します。完璧を求めすぎず、まずは一歩を。あなたの決断が、次の展開を引き寄せてくれるでしょう。

5位：8月生まれ

カード名

【法王】

導いてくれる人を見つける

今月のテーマは「メンターを見つける」

これまでのやり方や考え方に違和感を覚えたら、今の自分に合う導き手を探してみるタイミングです。

身近な先輩や経験者の中に、学びを与えてくれる存在が見つかりそう。素直に教えを受け取ることで、新しい視点や気づきが得られるでしょう。

信頼できる人との出会いが、これからの道をやさしく照らしてくれます。

6位：12月生まれ

カード名

【皇帝】

一歩ずつ壁を乗り越えて

今月のテーマは「壁を越える」

思うように進まない場面や、少し高いハードルを感じることがありそうです。ただ、それは乗り越えられるからこそ現れているもの。

一気に突破しようとせず、目の前のことをひとつずつ丁寧に。時間はかかっても、その積み重ねが確かな自信へとつながります。

努力の先に、しっかりとした成果が待っているでしょう。

7位：1月生まれ

カード名

【戦車】

焦らず、自分を守ることを優先に

今月のテーマは「守りの姿勢で」

大きな変化の流れの中で、気持ちばかりが先走りやすいときです。勢いのまま進もうとすると、思わぬ方向へ進んでしまうことも。

今は無理に前に出るよりも、自分を守ることを優先して。ペースを落とし、状況を見極めることで、流れに振り回されずにすみます。

整えることが、次の一歩を確かなものにしてくれるでしょう。

8位：11月生まれ

カード名

【月】

静かに夜が明けていく

今月のテーマは「気持ちを切り替える」

これまでぼんやりしていたことや迷っていたことに、少しずつ区切りがついていきそうです。不安があっても、そのままにせず小さく動いてみて。

気持ちを切り替えることで流れが変わり、少しずつ前向きな展開が見えてくるでしょう。その先には安心できる居場所があり、次のチャレンジに向けて力を蓄えることができそうです。

9位：2月生まれ

カード名

【隠者】

自分の足元をしっかり見つめて

今月のテーマは「変化に動じない」

周囲の動きが大きいときほど、自分のペースを守ることが大切です。無理に合わせようとせず、足元を見つめてできることを積み重ねていきましょう。

静かに自分の立つ場所を固めることで、ぶれない軸が育っていきます。その落ち着きが、これからの流れを安定させてくれるでしょう。

10位：9月生まれ

カード名

【悪魔】

しばりをほどいて自由に動く

今月のテーマは「ルールに縛られない」

これまで当たり前だと思っていたルールや思い込みに息苦しさを感じていた人ほど、流れが変わっていきそうです。

どうでもいいこだわりや不自由なローカルルールから解放されることで、気持ちはぐっと軽くなります。

分に合ったやり方を選ぶことで、自然と動きやすい流れが生まれてくるでしょう。

11位：10月生まれ

カード名

【吊るされた男】

今は立ち止まる時間ととらえて

今月のテーマは「休憩時間」

思うように動けなかったり、足止めを感じる場面があるかもしれません。無理に進むよりも立ち止まることが必要なタイミング。

焦って抜け出そうとするよりも今は流れに身を任せて。視点を変えて過ごすことで状況は少しずつ改善されるように。

休むことも大切な前進のひとつ。次に動き出すための力を、ここでしっかりと蓄えておきましょう。

12位：6月生まれ

カード名

【塔】

本来の姿に戻っていく

今月のテーマは「立て直す」

思いがけない変化や出来事に直面することがあるかもしれません。これまで積み上げてきたものが揺らぐように感じる場面もありそうです。

それは無理のない形に変わっていくためのプロセス。今ある状況を受け止めてみて。

壊れた先には、新しく立て直す力がちゃんと残っています。やがて安心できる形へとつながっていくでしょう。