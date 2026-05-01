100均で見つけた小指サイズの木が凄い！「指先が震える…」大人も夢中になる100円ゲーム

あの有名なバランスゲーム「ジェンガ」を小さくしたようなおもちゃをセリアで発見しました！とにかく、その小ささの次元が違う…！1つ1つのブロックが小指くらいのサイズ感で、かえってゲーム性が増して大人も夢中になります。コンパクトサイズで旅行などに持ち運びやすいのも嬉しいポイント。本当に100円でいいの！？

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商品情報

商品名：ミニバランスゲーム

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4904342009010

まさかの小指サイズ！セリアで見つけた『ミニバランスゲーム』が凄い！

セリアのおもちゃ売り場をチェックしていた時に、面白そうな商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『ミニバランスゲーム』。その名の通り、ミニサイズのバランスゲームです。

ブロック1つ1つが小指くらいのサイズ感で想像以上の小ささに驚きました…！

有名な「ジェンガ」をそのまま小さくしたようなデザインですが、セリアなら税込110円で購入できるという企業努力に拍手！

100円商品ということもあり、ブロックにはささくれや凹み、傷などが見受けられる場合があります。

ただ、その分自分で色を塗ったり、罰ゲームを書き込んだりと、110円なら気兼ねなくカスタマイズできるのがいいなと思います。

ルールはシンプルだけど小ささゆえの難しさに大人も夢中に！

ジェンガと同様で、3個ずつ交互に積み上げてタワーを作り、片手だけでブロックを1本抜いて上に積み上げます。タワーを倒してしまった人が負けというシンプルなルールで、年齢を問わず盛り上がれます！

ブロックが非常に小さく軽いため、指先の繊細な動きが求められます。この小ささゆえの難しさが、かえってゲームを本格的なハラハラドキドキ感に導いてくれます。

小さいことでゲーム性が増し、気付けば大人も本気で夢中に！

1セットでも十分遊べますが、もう1セット追加してブロックを増やせば、よりタワーを高くして楽しむこともできそうです。

パッケージ自体も手のひらサイズで軽く、旅行や親戚の集まりなどへ気軽に持っていけるのがお気に入り。

こんなに小さなバランスゲームが出てきたら、盛り上がること間違いありません！

今回は、セリアの『ミニバランスゲーム』をご紹介しました。

価格がお手頃なだけでなく、コンパクトで持ち運びやすいうえ、楽しく遊べる優秀なおもちゃでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。