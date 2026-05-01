100均で見つけた小指サイズの木が凄い！「指先が震える…」大人も夢中になる100円ゲーム
商品情報
商品名：ミニバランスゲーム
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4904342009010
まさかの小指サイズ！セリアで見つけた『ミニバランスゲーム』が凄い！
セリアのおもちゃ売り場をチェックしていた時に、面白そうな商品を発見しました！
今回ご紹介するのは、こちらの『ミニバランスゲーム』。その名の通り、ミニサイズのバランスゲームです。
ブロック1つ1つが小指くらいのサイズ感で想像以上の小ささに驚きました…！
有名な「ジェンガ」をそのまま小さくしたようなデザインですが、セリアなら税込110円で購入できるという企業努力に拍手！
100円商品ということもあり、ブロックにはささくれや凹み、傷などが見受けられる場合があります。
ただ、その分自分で色を塗ったり、罰ゲームを書き込んだりと、110円なら気兼ねなくカスタマイズできるのがいいなと思います。
ルールはシンプルだけど小ささゆえの難しさに大人も夢中に！
ジェンガと同様で、3個ずつ交互に積み上げてタワーを作り、片手だけでブロックを1本抜いて上に積み上げます。タワーを倒してしまった人が負けというシンプルなルールで、年齢を問わず盛り上がれます！
ブロックが非常に小さく軽いため、指先の繊細な動きが求められます。この小ささゆえの難しさが、かえってゲームを本格的なハラハラドキドキ感に導いてくれます。
小さいことでゲーム性が増し、気付けば大人も本気で夢中に！
1セットでも十分遊べますが、もう1セット追加してブロックを増やせば、よりタワーを高くして楽しむこともできそうです。
パッケージ自体も手のひらサイズで軽く、旅行や親戚の集まりなどへ気軽に持っていけるのがお気に入り。
こんなに小さなバランスゲームが出てきたら、盛り上がること間違いありません！
今回は、セリアの『ミニバランスゲーム』をご紹介しました。
価格がお手頃なだけでなく、コンパクトで持ち運びやすいうえ、楽しく遊べる優秀なおもちゃでした！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。