「双子のお姉さん？」蛯原友里、双子？ ショットに「これは合成なのか？」「上がユリさん？？」の声
モデルの蛯原友里さんは4月30日、自身のInstagramを更新。双子？ ショットを公開したところ「双子のお姉さん？」「これは合成なのか？」といった声が寄せられています。
【写真＆動画】蛯原友里の双子？ ショット
ファンからは「上がユリさん？？」「双子のお姉さん？」「これは合成なのか？」や「オードリーヘプバーンみたい」「かわいいいいい」「綺麗すぎるよ〜」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真＆動画】蛯原友里の双子？ ショット
「両方わたしだよ」友里さんは「VOCEの連載メイク、新鮮でお気に入り まつ毛で表情が変わるツインズルック」と説明し、2枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目はツーショットですが、友里さんと友里さんと瓜二つな女性が写っています。双子……かと思いきや、こちらは「両方わたしだよ」とのこと。合成写真で2種類のメイクを紹介しています。
実際に双子の妹がいる友里さんちなみに、友里さんには実際に双子の妹である蛯原英里さんがいます。英里さんの3月13日の投稿では、友里さんとのツーショットを見ることができますが、そっくりな美人姉妹です。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)